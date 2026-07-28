Il Moon Beach festeggia 10 anni: un decennio di accoglienza, sostenibilità e sapori del territorio

Dieci anni di mare, ospitalità e amore per il territorio al Moon Beach di Torre del Greco che celebra il traguardo del suo decimo anniversario, confermandosi una delle realtà balneari più apprezzate della costa torrese.

Dieci candeline per il Moon Beach, nel segno della sostenibilità

Nato dall’impegno di Michele Lunella e della sua famiglia, il lido di via Litoranea è cresciuto negli anni mantenendo intatta la propria identità: un’accoglienza autentica, una gestione familiare e una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Dalla tutela del mare alla riduzione dell’utilizzo della plastica, il Moon Beach ha fatto della salvaguardia del territorio uno dei suoi principi fondamentali.

Ad impreziosire l’esperienza è il panorama unico sul Golfo di Napoli, con Capri, Ischia e Procida che fanno da sfondo a tramonti suggestivi e a giornate di relax. Una posizione strategica che rende il lido anche una meta ideale per chi, dopo aver visitato gli scavi archeologici di Ercolano e Pompei, desidera concedersi qualche ora di mare.

Quella di oggi, 28 luglio 2026, è quindi una pietra miliare speciale per un progetto che va oltre l’imprenditoria e diventa rispetto per il mare e per il bene pubblico.

Non solo mare: cucina di qualità a km 0

Grande attenzione anche alla cucina, che valorizza le eccellenze locali con prodotti a chilometro zero. Tra le specialità spiccano le caponate preparate con pomodorini del Vesuvio e la Mozzarella di Bufala Campana DOP, simboli della tradizione gastronomica campana.

Il decimo anniversario rappresenta un importante traguardo per il Moon Beach, ma anche un nuovo punto di partenza per continuare a offrire un’esperienza che unisce relax, qualità e rispetto per l’ambiente ai piedi del Vesuvio.