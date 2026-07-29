VIDEO/ Rissa per un vetro rotto, 18enne picchia due anziani: accusato di tentato omicidio

Una violenta rissa scoppiata a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, è finita al centro delle cronache dopo la diffusione di un video sui social. Le immagini mostrano due anziani colpiti con pugni e calci al volto da un ragazzo, con uno dei due che finisce a terra privo di sensi e sanguinante. Per l’episodio i carabinieri hanno arrestato un 18enne, ora accusato di tentato omicidio.

Secondo la ricostruzione dei militari, tutto sarebbe partito da un diverbio nato davanti a un circolo ricreativo del paese, dopo che qualcuno aveva attribuito ad alcuni giovani presenti la rottura di un vetro della struttura. Il confronto verbale tra i frequentatori del circolo e il gruppetto di ragazzi si è rapidamente trasformato in scontro fisico.

La dinamica ripresa dal video: chi ha iniziato il contatto fisico

Guardando con attenzione le immagini che stanno circolando online, si nota un dettaglio utile a ricostruire correttamente la dinamica: è uno degli anziani coinvolti, quello con i capelli lunghi, a portare per primo una mano al volto del ragazzo, in quello che sembra un gesto di spintone o provocazione. È in seguito a questo contatto che il diciottenne reagisce con una violenza sproporzionata, colpendo l’uomo con una raffica di pugni al volto e facendolo cadere a terra.

Va precisato con chiarezza che questo elemento serve unicamente a chiarire la sequenza degli eventi, non certo a giustificare quanto accaduto subito dopo. Ciò che segue nel video, infatti, resta un episodio di violenza gravissima e del tutto ingiustificabile: il ragazzo colpisce l’anziano anche mentre è già a terra, e un secondo uomo di 70 anni, intervenuto per separare i contendenti, perde l’equilibrio, cade e viene raggiunto da un violento calcio al volto che lo lascia privo di sensi e sanguinante sull’asfalto.

Il ferimento del 70enne e l’arresto del giovane

La scena si è consumata sotto gli occhi di diversi passanti, tra cui una donna con la propria bambina, che hanno assistito impotenti all’aggressione. Qualcuno ha allertato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Grumo Nevano, che grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona sono riusciti a identificare tutti i partecipanti alla rissa, compreso l’autore del calcio decisivo.

Il 18enne è stato rintracciato poco dopo e arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Il 70enne, soccorso sul posto dai sanitari, è stato trasportato in ospedale a Frattamaggiore, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Le indagini dei carabinieri proseguono per accertare eventuali responsabilità di altri partecipanti alla colluttazione.