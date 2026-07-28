METEO/ Torna il caldo, le notti saranno asfissianti: le previsioni a Napoli e in Campania

L’Italia si prepara ad affrontare una fase di caldo persistente e diffuso, che accompagnerà l’intera settimana fino ai primi giorni di agosto. Il quadro generale è quello di un anticiclone solido, che porta cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio nazionale e un’assenza pressoché totale di piogge, con l’eccezione di qualche episodio isolato e di lieve entità su alcune aree del Centro-Nord verso il weekend.

Le temperature più elevate si registreranno, come spesso accade in questa fase dell’estate, nelle zone interne del Centro e della Val Padana, dove il caldo si farà sentire con particolare intensità nelle ore centrali della giornata. Non si tratta comunque di un’ondata di calore anomala per il periodo, quanto piuttosto di una fase stabile e prolungata, tipica di fine luglio-inizio agosto.

Le previsioni meteo a Napoli e in Campania

Per quanto riguarda Napoli e la Campania, le previsioni indicano una settimana stabilmente calda, con temperature massime comprese tra i 31 e i 33°C praticamente tutti i giorni, dalla giornata odierna fino al 4 agosto. Le minime notturne resteranno piuttosto elevate, tra i 24 e i 26°C, segno di un caldo che si farà sentire anche nelle ore serali senza un vero e proprio refrigerio notturno.

Rispetto ad altre zone d’Italia, la Campania beneficia in questi giorni di un clima relativamente più mite rispetto alle punte estreme previste su Roma e la Val Padana, ma la persistenza di temperature elevate sia di giorno che di notte, unita ai tassi di umidità tipici della costa campana, renderà comunque necessaria una certa attenzione nelle ore più calde. Non sono previste piogge per l’intero periodo considerato.

Le altre regioni del Sud: Puglia e Sicilia a confronto

Sul fronte pugliese, Bari mostra un quadro leggermente più fresco rispetto al resto del Sud, con temperature massime che si muovono tra i 28 e i 31°C nell’arco della settimana e minime intorno ai 23-25°C, complice l’influenza mitigatrice del mare Adriatico. Le condizioni resteranno stabili, con cielo sereno per quasi tutto il periodo.

In Sicilia, a Palermo, le temperature risultano invece leggermente più contenute nei prossimi giorni, tra i 29 e i 32°C, con una moderata probabilità di qualche breve rovescio proprio nelle giornate di oggi e domani, che si esaurirà a partire da giovedì lasciando spazio a un lungo periodo di stabilità fino a inizio agosto.

Il quadro a Roma e Milano: punte oltre i 36-38 gradi

A Roma le temperature saliranno progressivamente nei prossimi giorni, con massime che oggi si attestano sui 35°C e che nella giornata di venerdì 31 luglio potrebbero toccare i 38°C, il valore più alto della settimana. Anche nel weekend il caldo resterà elevato, tra i 35 e i 37°C, con un lieve aumento della probabilità di precipitazioni isolate a partire da domenica.

A Milano e sulla pianura padana la situazione sarà molto simile, se non leggermente più calda: le massime supereranno i 36°C già da giovedì 30 luglio, mantenendosi su questi valori fino a inizio agosto. In questo caso, complice la maggiore umidità tipica della Val Padana, il caldo potrebbe risultare percepito come più afoso rispetto alle regioni del Sud, con qualche pioggia isolata possibile tra venerdì e il weekend.

Un’estate stabile, ma attenzione alle ore più calde

Nel complesso, il quadro meteorologico dei prossimi giorni conferma una fase di caldo diffuso su tutta la Penisola, senza fenomeni estremi o allerte particolari all’orizzonte, ma con temperature che si manterranno costantemente sopra la norma stagionale, in particolare al Centro-Nord. Per chi si trova al Sud e in Campania, il consiglio resta quello di limitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, tra le 12 e le 16, e di mantenersi ben idratati, soprattutto nelle giornate più calde previste tra venerdì e il weekend.