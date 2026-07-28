Turris, torna l’entusiasmo: scatta la campagna abbonamenti ‘J’aDore’ con un grande mercato

Inizia ufficialmente la stagione della Turris. Dopo la presentazione ufficiale della squadra ai tifosi corallini, parte la campagna abbonamenti per il campionato di Serie D 2026/27. Il club corallino si prepara dunque a tornare nel calcio dopo un anno di vuoto calcistico.

‘J’aDore’: un claim per riavvicinare i tifosi alla Turris

La Turris parte con la campagna abbonamenti con un solo slogan: ‘J’aDore’. L’obiettivo della società è ripartire dai tifosi, con prezzi popolari e accessibili a tutte le famiglie che vogliono andare allo stadio. Un abbonamento, per la società Turris, è un rapporto di fiducia, una promessa tra tifoso e squadra, per tornare nel calcio che conta il prima possibile.

Gli abbonamenti sono acquistabili già da lunedì 27 luglio, attraverso la piattaforma ETES e i punti vendita ETES di Torre del Greco: Bar Scommettendo Viale Ungheria, 12; Goldbet Via Nazionale, 121; PlanetWin365 Via Cristoforo Colombo, 37; Kartizia Viaggi Via Nazionale 660; Sala Giochi Planetwin365 Via Antonio Luise, 24.

Inoltre, sono previsti sconti del 50% per donne, Under 16 e Over 65, oltre all’ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

Una campagna acquisti di livello assoluto

La Turris sta già lavorando al Liguori prima del ritiro ad Atripalda. Intanto, la società continua a lavorare sul mercato per completare una rosa che possa competere nella parte alta della classifica.

Il reparto difensivo è al completo con l’arrivo di Papasergio e Dicorato, ed è prevista a momenti la firma di Michele Vano, che ha risolto il contratto che lo legava alla Casertana, e si aggiungerà ad un reparto offensivo di alto livello con elementi come Scala, D’Agostino e Barone.