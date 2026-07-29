De Luca vuole strappare Euro 2032 a Napoli: “Rifaccio l’Arechi e candido Salerno”

È appena tornato a fare il sindaco di Salerno, dopo un decennio da presidente della Regione Campania. E chissà, probabilmente è un’idea che stava già covando da tempo quella di poter strappare Euro 2032 a Napoli approfittando della mollezza del Comune di Napoli ed in primis di Gaetano Manfredi, maggiormente preoccupato dalla propaganda per cercare di essere rieletto nel 2027.

La città di Napoli dunque rischia di perdere una vetrina importante, di quelle che si presentano una sola volta nell’arco di decenni, perché ospitare l’Europeo o il Mondiale di calcio capita “una volta ogni morte di papa”. O anche di più, dato che da Italia ’90 a oggi di pontefici ne sono morti già tre.

Vincenzo De Luca candida Salerno per Euro 2032

Vincenzo De Luca allora ne approfitta e nel corso della conferenza stampa di questa mattina, a Palazzo di Città, ha detto: “È un programma ambizioso ma stiamo lavorando veramente all’ultimo respiro per completare la nostra impiantistica ordinaria. Sapete che fra gli obiettivi che abbiamo c’è anche quello di realizzare la ristrutturazione generale dello stadio Arechi e rifare completamente il campo Volpe. Questo programma va avanti comunque. Abbiamo cercato di aggiungere a questo programma la proposta che avanziamo all’Uefa per candidare Salerno ad ospitare gli eventi calcistici degli europei 2032″.

Il sindaco di Salerno ha aggiungo che “entro il mese di luglio dobbiamo presentare il dossier che motiva la nostra candidatura, il dossier è composto dalla parte sportiva, dall’impiantistica, ma anche da una relazione che riguarda la mobilità, l’accoglienza, il sistema alberghiero, cioè una descrizione di tutte le caratteristiche che ha il nostro territorio per accogliere delegazioni dal resto d’Europa. Riteniamo di avere una proposta forte, anche perché siamo la città che è più avanti dal punto di vista dell’impiantistica sportiva, abbiamo una gara che è in corso, un lavoro che è in corso. Ma viviamo questa candidatura con grande serenità perché i nostri lavori andranno avanti comunque”.