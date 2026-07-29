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ONDATE DI CALORE/ Allerta della Protezione Civile: 72 ore di caldo intenso

Lug 29, 2026 - Redazione Vesuviolive

Allerta meteo per ondate di calore

La Regione Campania, attraverso il Centro Funzionale della Protezione Civile, ha emanato un avviso di criticità per “Ondate di calore” valido dalle 12 di domani, giovedì 30 luglio fino alle 12 di domenica 2 agosto.

Allerta per ondate di calore in Campania

Le temperature saranno ancora elevate e potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 4-5 °C. Si prevede anche un tasso di umidità che che, durante le ore notturne potrà superare anche il 70-80% in condizioni di scarsa ventilazione.

Si raccomanda di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici.

Le autorità locali competenti sono invitate a mantenere in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione.

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allerta meteoondata di caloreProtezione Civile Campania
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