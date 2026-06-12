Napoli, un grande concerto gratis in piazza Mercato. Da Enzo Avitabile a Sayf: i cantanti

Domenica 21 giugno 2026, alle ore 21:00, in Piazza Mercato, a Napoli, prenderà il via il concerto ad ingresso gratis, ideato e diretto da Enzo Avitabile, che vedrà alternarsi sul palco diversi cantanti della scena musicale nazionale.

Concerto gratis a Napoli, da Enzo Avitabile a Sayf: i cantanti

Si intitola World Summit il progetto musicale di Enzo Avitabile, che rientra nella rassegna Napoli Città della Musica, incentrato sul dialogo autentico tra le musiche del mondo e i mondi della musica. Promosso e finanziato dal Comune di Napoli, l’evento è organizzato con il sostegno dell’Assessorato al Turismo e in sinergia con l’Area Cultura.

World Summit rappresenta un vero e proprio viaggio musicale, dalla forte vocazione interculturale. Africa, Mediterraneo ed Europa si intrecciano in un tessuto sonoro ricco e dinamico, facendo dialogare soul, world music, rap e canzone d’autore. Non solo un concerto, ma un’esperienza artistica che mette al centro temi universali come l’identità, l’incontro tra popoli, la spiritualità e l’impegno sociale.

Ad affiancare Enzo Avitabile in questa line-up d’eccezione che attraversa continenti e generi saranno: la cantante beninese Angélique Kidjo, icona internazionale della world music e vincitrice di 5 Grammy; il rapper Ntò, leader storico della scena urban napoletana; la cantante e polistrumentista maliana Rokia Traoré, nome di punta della nuova scena africana; il rapper italo-tunisino Sayf, nuova espressione della contemporaneità musicale del nostro paese e ’O Zulù, leader e voce dei 99 Posse. Con la partecipazione speciale dell’attore e regista partenopeo, Massimiliano Gallo.

World Summit si inserisce idealmente nella cornice della Festa della Musica 2026, tradizionale appuntamento della programmazione culturale cittadina che ogni anno celebra il solstizio d’estate trasformando strade, piazze e luoghi della cultura in palcoscenici aperti alla partecipazione di tutti. L’edizione di quest’anno si sviluppa attorno al tema nazionale “La voce dei luoghi”, per sottolineare la capacità della musica di contribuire alla valorizzazione del territorio.

Concerti, performance e showcase si alterneranno nel corso della giornata in alcuni dei luoghi più frequentati di Napoli: Piazza Dante, Piazza degli Artisti e Piazza San Pasquale ospiteranno appuntamenti dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20; Piazza San Francesco di Paola a Porta Capuana sarà animata dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.30; Monte Echia e Piazza Giovanni Paolo II a Scampia accoglieranno invece le esibizioni serali dalle ore 18 alle 21. Musicisti, band, cori, scuole di musica, dj e artisti emergenti daranno vita a una grande festa partecipata che attraverserà quartieri, generazioni e linguaggi musicali diversi, portando la musica al centro della vita urbana.