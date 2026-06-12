Cosa fare a Napoli nel weekend dal 12 al 14 giugno: da Elettra Lamborghini a Clementino, tutti gli eventi

Vesuvio Live ha selezionato per voi i migliori eventi a Napoli e dintorni nel weekend dal 12 al 14 giugno 2026, fra concerti gratuiti, musei, musica e molto altro.

Festa dei Quattro Altari (12-14 giugno, Torre del Greco)

Torre del Greco ospiterà dal 12 al 14 giugno la sua terza edizione “due punto zero” della Festa dei Quattro Altari, con un ricco programma di mostre artistiche, spettacoli, eventi musicali ed esperienze gastronomiche. Fra gli ospiti più attesi Noemi, Clementino, i Neri per Caso e Tony Tammaro.

Villaggio dei Sapori a Torre del Greco per la Festa dei Quattro Altari

Giornate europee dell’Archeologia (12-14 giugno, Campania)

Dal 12 al 14 giugno torna in Campania l’appuntamento con le Giornate Europee dell’Archeologia. Il tema di quest’anno è “Archeologia in corso / Archaeology in the Making”, offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere lo studio e i processi della ricerca archeologica e i luoghi di conservazione.

Anfiteatro Campano – Santa Maria Capua Vetere

Aperipark (12 giugno, Napoli)

Il 12 giugno tornerà a Napoli, al Real Albergo dei Poveri, “Say no to plastic”, una rassegna eco-sostenibile ideate da Aperipark, con esibizioni musicali, talk e workshop. L’ingresso è gratuito ma è necessario prenotare.

Aperipark al Real Albergo dei Poveri

Festa del Gesù Redentore (12-14 giugno, Sant’Antonio Abate)

Avrà inizio venerdì 12 e continuerà fino al 21 giugno la Festa del Gesù Redentore a Sant’Antonio Abate, con un fitto programma di preghiera, attività ludiche, musica e cibo. Dopo le messe solenni del 12 e del 13, l’intrattenimento avrà inizio il 14 giugno, con la serata napoletana “Malincon…apoli” a cura della band Club Armonia con degustazione di tris napoletano.

Festa del Gesù Redentore – Foto: Ilaria Abagnale

Villaggio di One Piece (12-14 giugno, Torre Annunziata)

Dal 12 al 14 giugno il Maximall Pompeii di Torre Annunziata ospiterà il villaggio a tema di One Piece. Si tratta di un Action Game itinerante, con quattro attrazioni a tema, sfide interattive, giochi dedicati ai personaggi della saga e aree pensate per gli appassionati dell’anime.

Kiss Kiss Way (13 giugno, Baia Domizia)

Sabato 13 giugno tornerà a Baia Domizia il Kiss Kiss Way, il concerto ad ingresso gratuito organizzato da Radio Kiss Kiss. Fra i cantanti che si esibiranno sul palco, Elettra Lamborghini, Francesca Michielin, Malika Ayane, Rosa Chemical, Samurai Jay e tanti altri.

Concerto Kiss Kiss a Baia Domizia

Gara di nuoto Capri-Torre del Greco (13 giugno, Torre del Greco)

Sabato 13 giugno torna la gara di nuoto in acque libere Capri-Torre del Greco, che partirà da Le Ondine Beach Club di Capri e arriverà a Torre del Greco nel lido Miramare di via Litoranea. Coinvolti 25 nuotatori provenienti da tutto il mondo.

Regno dei pirati e delle principesse (13-14 giugno, Napoli)

Il 13 e 14 giugno e per tutti i weekend di giugno il parco di divertimenti Edenlandia si trasformerà in un villaggio di pirati e principesse, offrendo un’esperienza unica per i più piccoli con i Kit Avventura, incontri con i personaggi più famosi dei cartoni e spettacoli musicali. È possibile per un accompagnatore adulto accedere gratuitamente.

Maniero all’Edenlandia di Napoli

Festa di Sant’Antonio (13-14 giugno, Napoli)

Il 13 giugno, in occasione della Festa di Sant’Antonio, si terrà a Napoli un concerto gratuito aperto a tutti, con la performance di Mr.Hyde e Emilia Cantone. Il 14 giugno, in occasione di Santo Strato, la festa continuerà con il concerto di Mario Maglione.