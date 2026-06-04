Festa del Gesù Redentore: 10 giorni di festa gratis nel Napoletano tra cibo, fuochi e corteo
Giu 04, 2026 - Veronica Ronza
Festa del Gesù Redentore - Foto: Ilaria Abagnale
Dal 12 al 21 giugno 2026 torna la Festa del Gesù Redentore, il grande evento che animerà la comunità di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli.
Festa del Gesù Redentore a Sant’Antonio Abate: programma
L’evento partirà dalla Parrocchia Gesù Redentore regalando ben dieci giorni di festa tra preghiera, giochi, buon cibo e spettacoli. Un ricco programma che unisce la profonda devozione religiosa a momenti di aggregazione comunitaria per coinvolgere famiglie, giovani e anziani.
Si parte venerdì 12 giugno con la Solennità del Sacro Cuore di Gesù: alle ore 20:00 ci sarà l’Intronizzazione della statua di Gesù Redentore, seguita dalla Santa Messa e dall’Adorazione Eucaristica. Sabato 13 giugno sarà la volta della Festa di Sant’Antonio da Padova con la Ciclopedalata del Redentore, alle ore 15:00, e la Santa Messa con la benedizione del pane presieduta da don Luigi Elefante (ore 20:00).
Domenica 14 giugno si susseguiranno tre messe alle ore 8:00, 11:00 e 20:00 (all’aperto). Dalle 20:00 prenderà il via l’intrattenimento con la serata napoletana “Malincon…apoli” a cura della band Club Armonia con degustazione di tris napoletano.
Da lunedì 15 a giovedì 18 giugno avrà inizio Gesù Redentore nei Cortili con la Santa Messa nei cortili alle ore 20:00 e diverse tappe della cerimonia solenne: il 15 in via Canale (Masseria Sicignano), il 16 in via Croce Gragnano (famiglia di Ruocco), il 17 in via Casoni Marna (famiglia Santonicola), il 18 in via Nocerelle (cortile civici 15-25).
Il 19 giugno alle 20:00 sarà celebrata la Santa Messa da don Vincenzo Esposito con la partecipazione della Comunità Santa Maria Rifugio dei Peccatori. Sabato 20 giugno, oltre alla messa celebrata alle 20:00, il pomeriggio sarà dedicato ai bambini tra gonfiabili e giochi popolari sul sagrato. In serata si passerà, invece, allo spettacolo “Note di festa, profumo di tradizione” dei Pontone’s Brothers accompagnato dalla Spaghettata e dalla premiazione dei giochi popolari.
Domenica 21 giugno le messe si terranno alle ore 8:00, 11:00 e 19:45. Dalle 20:30 partirà la Solenne Processione che attraverserà le seguenti strade: via Santa Maria la Carità, via Torquato Tasso, via Pontone e rientro in parrocchia. Gran finale con fuochi pirotecnici e granita insieme a tutti i partecipanti.