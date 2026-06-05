Da Capri a Torre del Greco, la gara di nuoto dal panorama mozzafiato: tra mare e Vesuvio

Sabato 13 giugno torna la Capri – Torre del Greco, la gara di nuoto in acque libere nel Golfo di Napoli con vista sul Vesuvio.

Torna Capri – Torre del Greco: la gara di nuoto a Napoli

Dopo il successo dello scorso anno, prende il via la sfida natatoria dal panorama mozzafiato, con partenza da Le Ondine Beach Club di Capri e arrivo nella città del corallo, al lido Miramare di via Litoranea, ancora una volta base logistica della prima delle quattro prove open valide come qualificazione alla 61esima edizione della Capri – Napoli, la maratona organizzata dalla società Eventualmente Eventi & Comunicazione e della Eventualmente Aquatics di Luciano Cotena.

Un ritorno fortemente voluto dall’amministrazione comunale torrese, guidata dal sindaco Luigi Mennella, grazie all’impegno profuso dalla consigliera comunale delegata allo sport Valentina Ascione. L’evento darà vita ad una vera e propria giornata di festa per le attività agonistiche legate al mare.

Nell’attesa dell’arrivo dei 25 atleti partecipanti (sette sono iscritti alla prova “Solo”, la gara sulla distanza di 28 chilometri da fare in solitaria; gli altri 18 sono suddivisi in quattro staffette), le acque antistanti il Miramare ospiteranno anche un torneo di beach-waterpolo, la pallanuoto in mare, con palio il trofeo “Città di Torre del Greco”. A guidare l’assalto al torneo saranno le rappresentative di due storici circoli napoletani, Posillipo e Canottieri.

Testimonial dell’evento Massimiliano Rosolino, che ha scelto il giorno della presentazione, venerdì 5 giugno, per dare il “battesimo” alla sfida e parlare con gli altri ospiti dei temi della manifestazione. Nell’occasione, è stato presentata per la prima volta a Torre del Greco la nuova edizione del libro “I giganti del mare”, scritto a quattro mani dal compianto Franco Esposito e da Marco Lobasso (editore LeVarie) per celebrare le sessanta edizioni della Capri-Napoli.

Nel corso della sfida di sabato saranno 25 complessivamente i nuotatori che si sfideranno nelle onde del mare che divide Capri da Torre del Greco, in rappresentanza di otto nazioni. Italia a parte, saranno al via atleti provenienti da Argentina, Francia, Ungheria, Malta, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti.

Nella gara “Solo” tra gli uomini la sfida sarà tutta riservata ad atleti italiani, mentre tra le donne si contenderanno la vittoria Usa e Turchia. Quattro le staffette: spicca la presenza, nella rappresentativa argentina di Abracua, di Claudio Plit, veterano delle acque libere e in passato quattro volte trionfatore alla Capri-Napoli (1979, 1980, 1981 e 1986). Plit vanta anche il record assoluto di presenze alla competizione (23 edizioni), quindici alla competizione ufficiale ed altre otto in staffetta.