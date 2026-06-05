A Napoli apre il regno dei pirati e delle principesse: tra personaggi, treni magici e galeoni

A partire da sabato 6 e per tutti i weekend di giugno 2026, il celebre parco divertimenti Edenlandia di Napoli si trasforma in un vero e proprio regno da fiaba, abitato da pirati e principesse.

Napoli, all’Edenlandia apre il regno dei pirati e delle principesse

Una nuova magica avventura che animerà il parco di Fuorigrotta, pronto ad accogliere decine di attori e attrici che interpreteranno i personaggi delle favole più amate da grandi e piccini. All’ingresso oppure online i più piccoli dovranno scegliere il team di propria preferenza: la Ciurma dei Pirati oppure il Regno delle Principesse.

A tutti saranno consegnati le sacche personalizzate con i Kit Avventura pieni di dobloni, gemme preziose, cappelli e coroncine, con le truccatrici del parco pronte a trasformare i piccoli in principesse e pirati. Lo storico trenino per le principesse ed il mitico galeone dei pirati saranno teatro di un’esperienza immersiva grazie ai personaggi dal vivo, da Capitan uncino a Spugna, dal Corsaro nero a Cenerentola, che dalle ore 15 alle 20 accompagneranno gli ospiti nelle attrazioni per poi mettersi in posa per tante foto e selfie da stampare e conservare in ricordo di una magica giornata.

Con la prenotazione online, da domani e fino al week end del 27 e 28 giugno, un adulto potrà accedere gratuitamente alle attrazioni come accompagnatore di un bambino. Non mancheranno momenti speciali con piccole e grandi sorprese per tutta la famiglia come lo show gratuito per tutti i visitatori di Edenlandia con l’esibizione sul palco centrale delle attrici-principesse. E per completare la lunga giornata di divertimento ci sarà una cena spettacolo in compagnia dei beniamini delle favole.

I biglietti sono acquistabili online sulla piattaforma dedicata dell’Edenlandia. Il costo è di 10 euro e include il Kit Avventura (a scelta tra pirati e principesse) che comprende: sacchetta tematizzata, laccetto tematizzato, cappello pirata o coroncina principessa, ingresso all’attrazione experience con attori, foto finale, sorpresa finale, ingresso gratis alle attrazioni per un adulto accompagnatore.