Apre il Villaggio di One Piece nel Napoletano: tra attrazioni, giochi e percorso immersivo

Dopo il successo della prima edizione del 2025 in Italia, che ha visto la partecipazione di quasi 12 mila visitatori, prosegue questa estate il tour dedicato a One Piece, il fenomeno manga che ha conquistato il mondo e che dal 6 al 14 giugno farà tappa al centro commerciale Maximall Pompeii di Torre Annunziata.

Il villaggio di One Piece al Maximall Pompeii di Torre Annunziata

Si tratta di un Action Game itinerante organizzato da Toei Animation Europe con il coordinamento di The Kom che animerà alcuni dei più grandi centri commerciali italiani. Il mondo della celebre ciurma di Cappello di Paglia sarà per ben nove giorni al Maximall Pompeii dando il via ad un evento interamente dedicato all’universo narrativo di Monkey D. Luffy e dei suoi compagni di viaggio.

Da oltre venticinque anni attraversa oceani, generazioni e continenti ma oggi One Piece – il manga creato da Eiichirō Oda e diventato uno dei più grandi fenomeni dell’intrattenimento globale – continua a coinvolgere milioni di appassionati tra anime, fumetti, videogiochi e produzioni live action.

L’iniziativa punta a trasformare gli spazi del centro in un percorso esperienziale ispirato alle atmosfere dell’opera giapponese, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi nelle ambientazioni e nelle suggestioni che hanno reso One Piece uno dei titoli più amati della storia del fumetto contemporaneo.

In programma quattro attrazioni a tema, sfide interattive, giochi dedicati ai personaggi della saga e aree pensate per gli appassionati dell’anime. Non mancheranno momenti fotografici e occasioni di intrattenimento rivolte sia ai fan storici sia a chi si avvicina per la prima volta all’universo creato da Oda.

Per gli appassionati campani e non solo, l’appuntamento di giugno rappresenta quindi un’occasione per vivere dal vivo alcune delle atmosfere della saga, condividendo la passione per uno dei racconti più longevi e influenti della cultura pop mondiale.