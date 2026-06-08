Festa dei Quattro Altari 2026: consigli per parcheggiare, dove alloggiare, accesso ai disabili e info point

Torna a Torre del Greco dal 12 al 14 giugno per la sua terza edizione “due punto zero” la Festa dei Quattro Altari, con un fitto programma ricco di eventi musicali, mostre artistiche ed esperienza gastronomiche. Il palco della festa vedrà esibirsi artisti come i Neri per Caso, Noemi, Tony Tammaro e molti altri, coniugando arte, tradizione e musica. La città si arricchirà, infatti, con gli storici altari monumentali e le opere realizzate da artisti del territorio.

Come raggiungere Torre del Greco e dove parcheggiare per la Festa dei Quattro Altari

Torre del Greco è facilmente raggiungibile da Napoli con i mezzi pubblici. La circolazione dei Treni regionali Trenitalia tra Napoli S. Giovanni Barra e Salerno è attualmente sospesa, ma è possibile raggiungere la città usufruendo dei treni EAV della linea circumvesuviana direzione Sorrento, Torre Annunziata o Poggiomarino. Qui un link per gli orari di tutte le linee vesuviane.

Per chi arriva in auto, si consiglia di percorrere l’autostrada Napoli–Pompei–Salerno e di uscire al casello di Torre del Greco Nord, seguendo poi le indicazioni per il centro cittadino. In alternativa, anche l’uscita di Ercolano Scavi consente di raggiungere facilmente il centro di Torre del Greco, trovandosi a breve distanza dalla città.

Durante la festa, che si terrà dal 12 al 14 giugno, sarà possibile parcheggiare nei seguenti Parcheggi pubblici: parcheggio di Via Circumvallazione (nei pressi del Museo MAC³), parcheggio Ex Molini Meridionali Marzoli, parcheggio Bottazzi e parcheggio Via Cimaglia. Tutti i parcheggi delimitati dalle strisce blu saranno inoltre gratuiti durante la festa.

Dove alloggiare per la Festa dei Quattro Altari

La città di Torre del Greco offre numerosi servizi di pernottamento, da hotel a bed and breakfast. Alleghiamo qui un link per Booking, impostato sulla ricerca per due persone nel centro cittadino, nel quale si svolgerà il fulcro della festa. Utilizzando la mappa, si può estendere la ricerca anche a zone più lontane dal centro.

Accessibilità e servizi per persone con disabilità

Le persone con disabilità certificata potranno usufruire di aree riservate durante la festa. Sarà disponibile, infatti, un parcheggio dedicato, allestito presso la Scuola De Nicola-Sasso in Corso Vittorio Emanuele 77. L’accesso è consentito esclusivamente ai veicoli provvisti di regolare talloncino CUDE. È prevista anche un’area Concerti riservata per assistere agli spettacoli sotto palco.

Per accedere alla aree riservate, è necessaria la prenotazione tramite e-mail all’indirizzo cultura@comune.torredelgreco.na.it: nell’e-mail dovrà essere allegata la documentazione che certifica disabilità motoria. È consentito inoltre l’accesso di un solo accompagnatore, le cui generalità (nome, cognome e codice fiscale) dovranno essere indicate nell’email di prenotazione.

Info Point della Festa dei Quattro Altari

Sarà possibile reperire qualsiasi tipo di informazione, come orari e indirizzo degli eventi in programma, modifiche alla viabilità e ritiro della brochure, presso l’Info Point situato a Palazzo Baronale, nella sede della Pro-Loco, attivo durante tutti i giorni della festa.