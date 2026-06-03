Il grande concerto gratis di Radio Kiss Kiss in Campania, da Samuray Jay a Elettra: gli ospiti

Sabato 13 giugno 2026, dalle ore 21:00, a Baia Domizia arriva Kiss Kiss Way, l’unica tappa campana del grande concerto ad ingresso gratis che vedrà la partecipazione di alcuni dei cantanti più amati del momento.

Concerto Kiss Kiss gratis a Baia Domizia: i cantanti

Quella di Baia Domizia è tra le quattro tappe previste dal tour ufficiale di Radio Kiss Kiss che, dopo il live di Torino, si sposterà a Viareggio e Pescara per le ultime due date. La celebre località balneare casertana ospiterà svariati artisti, nuove voci della scena musicale e protagonisti delle più seguite stagioni televisive e digitali.

Nello specifico a salire sul palco di Baia Domizia saranno: Baby K, Bambole di Pezza, Chiello, Cioffi, Eddie Brock, Elena D’Elia (reduce da Amici 2026), Elettra Lamborghini, Francesca Michielin, Giordana Angi, Kamrad, Noemi, Malika Ayane, Rosa Chemical, Samurai Jay, Lorenzo Lupo, Lorenzo Salvetti (vincitore di Amici 2026) e Lime Loop.

Oggi, mercoledì 3 giugno, a partire dalle 15:00 sarà ufficialmente attiva la piattaforma di prenotazione gratuita dei ticket per accedere al live. Basterà collegarsi al sito di Radio Kiss Kiss e scaricare gratuitamente fino a un massimo di 2 ticket per persona.

I biglietti al settore PIT saranno distribuiti esclusivamente al Villaggio durante le due giornate di intrattenimento partecipando alle attività del villaggio che sarà aperto il 12 giugno dalle 16:00 a mezzanotte, ed il 13 dalle 10:00.

“Baia Domizia è tappa nazionale del Kiss Kiss Way. Straordinario. Anche quest’anno Radio Kiss Kiss ha scelto la nostra amata Baia Domizia per una tappa del tour estivo nazionale. Il 12 e 13 giugno l’Arena dei Pini sarà protagonista di una diretta nazionale che porterà musica, spettacolo ed entusiasmo nel cuore del nostro territorio. Sono orgoglioso di questo importante risultato” – ha dichiarato il sindaco di Cellole, Guido Di Leone.

“Saranno giornate straordinarie, intense, ricche di energia, partecipazione e grandi emozioni. Tutto il territorio e l’intero centro-sud guarderanno a Baia Domizia, con migliaia di persone pronte a raggiungere la nostra località per vivere insieme questo grande evento. Saranno giorni di festa, ma anche di lavoro e opportunità per tutti. Prepariamoci ad accogliere al meglio questo grandissimo appuntamento”.