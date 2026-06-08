Festa di Sant’Antonio Abate: spettacoli e concerti gratis di Emiliana Cantone e Mr. Hyde

Il 13 giugno 2026, in occasione della Festa di Sant’Antonio, a Napoli ci sarà un doppio concerto gratuito e aperto a tutti: ad esibirsi saranno Mr. Hyde ed Emiliana Cantone.

Festa Sant’Antonio a Napoli: concerto gratis Cantone e Mr. Hyde

L’iniziativa rientra nel programma di eventi Beato chi le vive, il calendario ufficiale della quarta edizione delle Feste Patronali che animeranno tutte le Municipalità di Napoli tra concerti, spettacoli e cabaret ad ingresso gratis per tutti.

La rassegna, promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, nasce nell’ottica della tutela e valorizzazione del patrimonio immateriale della città. Le tre precedenti edizioni si sono rivelate un successo, per affluenza e coinvolgimento del territorio, rendendo centrale l’evento nella programmazione dell’ente.

Anche quest’anno, dunque, dall’1 giugno al 17 ottobre, le Municipalità del territorio saranno coinvolte in un calendario di eventi nelle chiese, nelle piazze e in strada. In particolare, il 13 giugno, dalle ore 20:30, presso la Basilica di San Lorenzo Maggiore, in via dei Tribunali, sarà possibile assistere ai festeggiamenti in onore di Sant’Antonio.

Ad esibirsi saranno per primi gli artisti di strada, con spettacolari performance nel cuore di Napoli, mentre a seguire il pubblico potrà assistere a ben due spettacoli live con protagonisti Emiliana Cantone e Mr. Hyde.

Il 14 giugno, in occasione di Santo Strato, la festa si sposterà in via San Giovanni Pascoli per il concerto di Mario Maglione. Si tratta di eventi aperti al pubblico e completamente gratuiti.