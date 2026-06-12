Apre Casa WoodFest: un bosco in città tra cibo e musica per il festival dell’estate campana

Cresce l’attesa per WoodFest, la seconda edizione del festival estivo che si terrà a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, dal 19 al 28 luglio 2026. Un evento di grande rilevanza per l’intero territorio campano, che gode del patrocinio della Regione e dell’amministrazione comunale.

WoodFest 2026, a Pontecagnano il festival dell’estate campana

Giunto alla sua seconda edizione dopo il successo dello scorso anno, l’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Rewind, coniuga ancora una volta eccellenza territoriale, gusto, tradizioni e intrattenimento, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in Campania.

“L’edizione 2026 di WoodFest, in programma a Pontecagnano Faiano dal 19 al 28 luglio presso Casa WoodFest in via Amerigo Vespucci, rappresenta un’iniziativa di particolare rilievo per la nostra comunità, capace di coniugare intrattenimento, promozione culturale e valorizzazione del territorio in un’unica grande esperienza condivisa. Si tratta di un appuntamento che si inserisce in un più ampio percorso di crescita e sviluppo locale, orientato alla sostenibilità e alla messa in rete delle risorse del territorio” – ha dichiarato il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara.

“WoodFest si distingue per la sua capacità di unire musica, enogastronomia, cibo e tradizioni, diventando uno strumento concreto di promozione delle eccellenze campane e del patrimonio identitario dell’entroterra salernitano. Un evento che contribuisce a rafforzare il senso di comunità e a consolidare l’attrattività turistica di Pontecagnano Faiano, valorizzandone immagine e potenzialità”.

WoodFest 2026: la novità del bosco in città

Con una programmazione ancor più ricca e variegata, tra spettacoli dal vivo e ospiti d’eccezione, quest’anno WoodFest si sposta in un nuovo e suggestivo scenario per accogliere al meglio i partecipanti, avviandosi a registrare numeri decisamente imponenti.

Sarà Casa WoodFest la cornice mozzafiato di questa edizione del festival: un vero e proprio bosco nel cuore della città che, alle prelibatezze gastronomiche degustate tra uno spettacolo e l’altro, affianca la meraviglia di un paesaggio naturalistico dove poter trascorrere ben dieci magiche sere d’estate.

“Elemento di particolare importanza è la realizzazione dell’evento in uno spazio nuovo, rigenerato e restituito alla cittadinanza, che torna così a essere luogo vivo di incontro, socialità e partecipazione. Le dieci giornate di programmazione offriranno un calendario ricco di appuntamenti tra musica dal vivo e percorsi dedicati al gusto e ai sapori autentici della tradizione, contribuendo a rendere la città un punto di riferimento dell’estate campana” – continua il primo cittadino.

“Rivolgo un invito alla cittadinanza e ai visitatori a prendere parte a questa esperienza, che unisce cultura, musica, cibo e condivisione, rappresentando un’occasione di crescita e valorizzazione per l’intera comunità”.

WoodFest: info utili e parcheggio

WoodFest si svolgerà presso Casa WoodFest, l’ex A.A.I del Ministero della Difesa in via Amerigo Vespucci 14/16, a Pontecagnano Faiano (Salerno). La struttura dispone di una vasta area parcheggio con circa mille posti disponibili.

Parcheggiando l’auto nella apposita area si entrerà direttamente nel vivo della festa, senza necessità di avvalersi di navette o incamminarsi in lunghi o difficoltosi percorsi. In questo modo, tutti potranno accedere comodamente nel suggestivo bosco cittadino. L’ingresso, così come la visione degli spettacoli in programma, è gratis.



