Un bosco in città, torna WoodFest: 10 giorni di sapori unici e concerti a ingresso gratis

Dal 19 al 28 luglio 2026 torna WoodFest, l’attesissimo festival estivo che tra musica, gusto e tradizione, quest’anno accoglierà i visitatori in una location del tutto nuova: Casa WoodFest, uno spazio immerso nella natura, ancor più grande e accogliente, situato in via Amerigo Vespucci 14/16 a Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno). L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

WoodFest 2026 a Pontecagnano: tra specialità e concerti

Dopo il successo dello scorso anno, WoodFest si sposta in un nuovo scenario d’eccezione per accogliere al meglio i partecipanti. Casa WoodFest diventa la cornice mozzafiato del festival: un vero e proprio bosco in città, immerso nel verde, dove si susseguiranno ben 10 giornate di festa, tra prelibatezze e spettacoli musicali, senza dimenticare i piccoli ospiti che potranno usufruire di un’area bambini dedicata.

Un vero e proprio viaggio fatto di sapori genuini e tradizioni da vivere sotto le stelle, arricchito da un fitto cartellone di concerti che allieteranno ogni singola serata della kermesse. Tra ritmi popolari e nuove melodie, grandi ospiti della scena musicale si esibiranno sul palco del WoodFest, rendendo l’esperienza del percorso gastronomico ancor più indimenticabile.

Si parte domenica 19 luglio con il protagonista della serata inaugurale, il celebre cantautore partenopeo Tommaso Primo. Ritmo ed energia pura saranno protagonisti lunedì 20 luglio con lo show dei Ritt Antico mentre il 21 ad esibirsi sarà Gabriele Esposito con il suo live di sonorità pop e vibrazioni acustiche.

Il 22 luglio si ballerà al ritmo dei tormentoni del Sud con i Sud Sound System. Il 23 luglio, invece, spazio allo show dei Soulpalco, tra sonorità popolari, folk e intrecci moderni. L’intramontabile genio di Pino Daniele sarà protagonista della serata del 24 luglio con l’emozionante tributo dei Nero a Metà.

I Vienteterra si esibiranno il 25 luglio portando ancora una volta a Casa WoodFest le travolgenti melodie meridionali. Subito dopo, il 26 luglio, il palco accoglierà la grande musica italiana con il live dei Diadema. La penultima serata del festival accoglierà una delle voci più amate del momento: quella di Ste che con il suo stile inconfondibile, tra musica napoletana, jazz e ritmi afro, incanterà il pubblico del WoodFest.

Gran finale il 28 luglio con un doppio appuntamento e due ospiti d’eccezione: ad esibirsi per primo sarà il colosso Greg Rega con il suo live travolgente, seguito dal sound di Patto Mc Live. Una serata tutta da vivere tra successi indimenticabili e adrenalina pura.

WoodFest: la nuova location, info e parcheggio

WoodFest si svolgerà presso Casa WoodFest, l’ex A.A.I del Ministero della Difesa in via Amerigo Vespucci 14/16, a Pontecagnano Faiano (Salerno). La struttura dispone di una vasta area parcheggio con circa mille posti disponibili.

Parcheggiando l’auto nella apposita area si entrerà direttamente nel vivo della festa, senza necessità di avvalersi di navette o incamminarsi in lunghi o difficoltosi percorsi. In questo modo, tutti potranno accedere comodamente nel suggestivo bosco cittadino.

La kermesse è organizzata dall’Associazione Culturale Rewind, media partner dell’evento è Vesuvio Live. L’ingresso, così come la visione degli spettacoli in programma, è gratis.



