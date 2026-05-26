Ragazzo di 12 anni accoltellato in casa a Napoli, in ospedale anche il papà: cosa è successo

Sarebbe stato accoltellato al culmine di una lite domestica un ragazzo di 12 anni, trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Ricoverato anche il papà, probabile autore dell’aggressione, che avrebbe tentato il suicidio.

Accoltellato a Napoli: ragazzo di 12 anni e papà in ospedale

La violenza, stando a quanto rende noto Il Mattino, si sarebbe consumata nell’abitazione di famiglia, situata in via Vergini. Qui il 12enne sarebbe stato colpito con un’arma da taglio al torace, in particolare due coltellate avrebbero trafitto il polmone sinistro.

A finire in ospedale, con ferite da taglio all’altezza della gola, anche il padre del ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, non si esclude che possa essere stato lui stesso ad aggredire il figlio per poi tentare di togliersi la vita colpendosi al volto e al collo.

Nel corso della colluttazione sarebbe rimasta lievemente ferita anche la madre del 12enne, riportando alcune lesioni alla mano. L’uomo avrebbe aggredito anche una infermiera del 118 accorsa sul posto per fornire i primi soccorsi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che dovranno ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. Al momento l’ipotesi più probabile è quella di una violenza domestica, finita nel sangue, con il ferimento dei tre membri del nucleo familiare. Padre e figlio restano attualmente ricoverati al Pellegrini, la prognosi è riservata.