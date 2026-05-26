De Luca vince al primo turno, è sindaco per la quinta volta: “Ora al lavoro senza respiro”

Vittoria schiacciante per Vincenzo De Luca alle elezioni amministrative 2026: l’ex governatore della Campania diventa per la quinta volta sindaco di Salerno.

Elezioni, stravince De Luca a Salerno: “Ora al lavoro senza respiro”

Nessun ballottaggio né contese: De Luca ha trionfato al primo turno con una maggioranza consistente già dalle prime proiezioni, presentando un divario incolmabile con gli altri candidati. Convincente il suo programma che vede la sicurezza, la salute e la tutela degli anziani prima di tutto ma anche l’idea di rendere Salerno una “piccola Montecarlo” con piscine e residenze nella zona dello stadio Arechi.

Per De Luca si tratta del quinto mandato in pieno ma tecnicamente sarebbe il sesto. Nel 1993, infatti, divenne per la prima volta sindaco a seguito delle dimissioni di Vincenzo Giordano ma dopo circa un mese dal suo insediamento la maggioranza dei consigliere comunali optò per le dimissioni, causando lo scioglimento del comune e l’indizione di nuove elezioni.

“Ringrazio di cuore i miei concittadini per un voto importante, che conferma, ancora una volta, la solidarietà, il sostegno e l’affetto che mi hanno sempre concesso. È un voto che mi riempie d’orgoglio e mi emoziona, per il quale esprimo la mia più profonda gratitudine e mi impegna a realizzare fino in fondo il programma di rilancio della città che abbiamo proposto” – queste le prime parole di De Luca sui risultati delle elezioni.

“Ringrazio affettuosamente tutti i nostri candidati per il loro impegno appassionato, in una battaglia non semplice. Da domani saremo al lavoro per la nostra comunità, in maniera concreta, senza respiro“.