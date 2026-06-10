Pizzeria Vesuvio, arrivano le imperdibili specialità estive: dai peperoncini verdi alla pizza “fritta al forno”

Un punto fermo per la pizza tra Portici e San Giorgio a Cremano è certamente la Pizzeria Vesuvio: cambiano le stagioni e cambiano le specialità con un menù ricco di proposte da far venire l’acquolina in bocca.

Uno slogan come filosofia, “Si tu m’assagge nun me lasse cchiù”

La pizza come esperienza, come momento di condivisione ma anche come continua ricerca della qualità. È questa la filosofia che accompagna da oltre vent’anni Pizzeria Vesuvio, realtà ormai consolidata al confine tra Portici e San Giorgio a Cremano e diventata negli anni un vero punto di riferimento per gli amanti della pizza.

“Si tu m’assagge nun me lasse cchiù”. Per i meno avvezzi alla lingua napoletana è la pizza stessa che qui prende vita, che chiama il goloso avventore e lo tenta, eccome se lo tenta: “Se tu mi assaggi, non mi lasci più”.

È diventato questo lo slogan che accompagna il locale e che nasce, come racconta il titolare Luigi Petrone, direttamente dall’esperienza dei clienti. “Parecchi clienti sono ritornati dopo aver mangiato la nostra pizza e allora mi è venuto spontaneo dire: se tu mi assaggi non mi lasci più”.

La storia di Pizzeria Vesuvio: dall’asporto ad un locale moderno, oltre 20 anni di gusto

Una frase semplice ma che racchiude perfettamente l’identità della pizzeria: creare un prodotto capace di lasciare il segno. La storia di Pizzeria Vesuvio parte nell’aprile del 2002 con una piccola pizzeria d’asporto, un solo forno e un unico locale. Poi, passo dopo passo, la crescita.

Nel 2006 arriva la prima sala interna da circa 20-30 posti a sedere, mentre negli ultimi anni il locale ha vissuto una trasformazione ancora più importante. Con l’acquisizione dell’ultimo spazio disponibile sul marciapiede, Pizzeria Vesuvio ha ampliato ulteriormente i suoi ambienti passando da circa 70 posti ad oltre 130 coperti complessivi.

I nuovi interni di Pizzeria Vesuvio

Un’evoluzione che non riguarda soltanto gli spazi ma anche il concept stesso del locale, completamente rinnovato attraverso un restyling moderno e innovativo che oggi rende l’atmosfera ancora più accogliente, fresca e contemporanea.

Ma il vero cuore del progetto resta naturalmente la pizza. Da Pizzeria Vesuvio la ricerca degli ingredienti è continua: farine meno lavorate, attenzione agli impasti, selezione accurata di pomodori e latticini per ottenere un prodotto che sappia regalare un autentico “effetto wow”.

Portici, Pizzeria Vesuvio presenta le novità estive

Per l’estate tornano anche alcune delle pizze più richieste dal pubblico. Tra queste spicca la Mediterranea, preparata con ingredienti freschi di stagione: peperoncini verdi lavorati, pomodorini rossi e gialli, provola di bufala e scaglie di caciocavallo.

Per chi è eternamente indeciso tra pizza fritta e pizza al forno, Pizzeria Vesuvio propone una soluzione originale che negli anni è diventata uno dei veri cavalli di battaglia del locale: la pizza prima fritta e poi ripassata a forno. “Siamo stati i primi a proporla, anni fa”, ricorda orgogliosamente Luigi Petrone.

Una montanara rivisitata con mozzarella, pomodoro e prosciutto crudo che riesce a fondere due anime della tradizione napoletana in un’unica esperienza di gusto.

Impegno sociale e proposte per celiaci: quando pizza significa inclusione

Accanto alle novità, però, Pizzeria Vesuvio ci ricorda qual è il vero spirito di un piatto semplice, popolare ed universale come la pizza: creare occasioni per stare bene. Non è solo cibo: spesso è un pretesto per passare del tempo insieme in ogni occasione, da una serata tra amici ad una festa di laurea, da una promozione sul lavoro ad un compleanno fino alla rimpatriata o al saluto di un parente che viene per le vacanze.

Un dettaglio degli interni

E le spaziose sale (climatizzate) di Pizzeria Vesuvio creano l’ambiente ideale per condividere momenti, l’atmosfera, i colori, lo stato d’animo che caratterizza ogni bella serata e la arricchisce di buon gusto, di ingredienti semplici e di qualità.

Ultimo, ma non in ultimo, l’importanza di includere chi non può gustare la pizza in maniera troppo “spensierata”: oltre all’impegno costante di Pizzeria Vesuvio in iniziative sociali di vario genere sul territorio, il locale offre anche proposte per celiaci che non hanno nulla da invidiare al resto del menù.

Perché, in fondo, fare pizza significa anche questo: creare momenti di condivisione, stare insieme e dare valore alle persone.

Pizzeria Vesuvio, dove si trova e contatti

Dove si trova:

Sede di Portici, via Benedetto Croce, 44 – 081475728 – 3409524416

Sede di Napoli, Centro Direzionale Isola F1, Napoli 08118873681 +39 3533966472



Orari: Lunedì – Venerdì : 12:00 – 15:00 / 19:00 – 23:00 Sabato: 12:00 – 15:00 / 19:00 – 23:00 Domenica: Chiuso (Portici)

Lunedì – Venerdì : 12:00 – 15:30 Sabato: 12:00 – 15:30 / 18:30 – 22:30 Domenica: Chiuso (Napoli).



Sito web: pizzeriavesuvio.it

Facebook: Pizzeria Vesuvio

Instagram: Pizzeria Vesuvio