Spettacolo in mare a Torre del Greco: il Circolo Nautico torrese trionfa al campionato di vela

Si è conclusa domenica 24 maggio “Sulle rotte dei Borbone, regata della legalità”, ottava e ultima tappa della 19esima edizione del campionato primaverile di Vela che ha visto il Circolo Nautico Torre del Greco far festa nelle acque di casa: a portare a casa la vittoria è stata l’imbarcazione torrese Pappiciotto.

Campionato Vela 2026: vince il Circolo Nautico Torre del Greco

Una giornata di sole, con condizioni meteo-marine ideali per veleggiare, ha accompagna domenica 24 maggio l’edizione 2026 de “Sulle rotte dei Borbone-regata della legalità” promossa proprio dal Circolo Nautico Torre del Greco e valida quale ottava e ultima tappa della 19esima edizione del campionato primaverile Vele di Levante.

Il campionato è stato promosso da Fiv e Coni, con l’organizzazione di Circolo Nautico Arcobaleno Torre Annunziata, Circolo Nautico Torre del Greco, Lega Navale Torre del Greco, Lega Navale Castellammare di Stabia, Circolo Nautico Torre Annunziata, Yacht Club Capri, Lega Navale Vico Equense, Lega Navale Ischia e Lega Navale Portici.

A sfidarsi sono state una cinquantina di imbarcazioni delle classi Orc, Sportboat e Meteor, alla presenza anche della flotta del campionato primaverile della Lega Navale di Napoli. Al termine di una prova estremamente appassionante, ad aggiudicarsi la regata è stata la barca Pappiciotto del Circolo Nautico Torre del Greco (timoniere Sergio Giusti, componenti dell’equipaggio Simone e Mattia Sassano). Per Pappiciotto si tratta di un bis, visto che l’imbarcazione torrese seppe fare sua la competizione anche lo scorso anno.

A completare la festa del circolo di casa sono state Farr’ e night e Jeko, che hanno messo in bacheca rispettivamente il trofeo della legalità (un monito legato alla tutela e al rispetto del mare) e il trofeo Christiana Navone, istituito per l’occasione e messo in palio dal Rotaract per ricordare la giovane dottoressa appassionato di vela venuta a mancare lo scorso anno.

Questi gli equipaggi: per Farr’ e night Marco Calcagni, Francesco Canzanella, Piero Elia, Matteo Busetti, Francesca Canzanella e Giorgia Elia; per Jeko Federica Auciello, Gaia Scognamiglio, Dario Borriello, Ciro Paparo e Gabriele Scognamiglio.

La cerimonia di premiazione della manifestazione si svolgerà, grazie al rinnovato patrocinio dell’ente ville vesuviane del presidente Gennaro Miranda, a Villa Campolieto il prossimo 9 giugno alle ore 19. In quella circostanza è in programma anche la premiazione ufficiale del trofeo velico Città di Torre del Greco svoltosi lo scorso febbraio. In quella circostanza, inoltre, si rinnoverà l’intesa tra Circolo Nautico e istituto Pantaleo, con gli studenti della scuola di via Cimaglia che si occuperanno del catering per gli ospiti.