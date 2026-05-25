Elezioni a Mugnano, uomo consegnava schede elettorali già compilate ai cittadini

Un uomo è stato denunciato per corruzione elettorale a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri nei pressi di un seggio a Mugnano di Napoli.

Il fatto è avvenuto in via Cristoforo Colombo, dove i militari hanno notato il 49enne mentre consegnava a un cittadino una tessera elettorale. Poco dopo, l’uomo ha tentato di allontanarsi a bordo del suo scooter, ma è stato immediatamente fermato dai carabinieri della sezione operativa di Marano di Napoli e della stazione di Mugnano.

Durante la perquisizione del mezzo, nel sottosella sono state rinvenute 11 tessere elettorali intestate ad altrettanti cittadini e alcuni volantini con il fac-simile della scheda elettorale già compilata con una preferenza indicata. Un materiale che, secondo gli investigatori, sarebbe stato utilizzato come una sorta di guida per orientare il voto degli elettori.

Il 49enne, un operatore ecologico già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per corruzione elettorale. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato dai carabinieri.

Le indagini proseguono per chiarire la provenienza delle tessere elettorali e l’eventuale coinvolgimento di altre persone nella presunta attività illecita avvenuta all’esterno del seggio.