Bimbo di 3 anni morto schiacciato dal trattore, guidava il papà: malore per la mamma incinta

Tragedia nel Sud della Sardegna, nelle vicinanze di Cagliari, dove un bambino di soli 3 anni è morto dopo essere stato travolto da un trattore guidato dal papà.

Sardegna, morto bambino di 3 anni sotto il trattore del papà

Il dramma si è consumato tra le campagne di Nurri, in località Guzzini. Stando a quanto rende noto l’Ansa, il piccolo sarebbe deceduto dopo essere rimasto schiacciato dal mezzo pesante. Il papà, non accorgendosi della presenza del figlio, non sarebbe riuscito a fermarsi in tempo.

Resta ancora da chiarire l’intera dinamica della vicenda. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno soccorso immediatamente il bambino, non potendo fare altro che constatarne il decesso. La mamma, in attesa del secondo figlio, sconvolta per l’accaduto, avrebbe accusato un malore, finendo al pronto soccorso.

Una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità per la perdita improvvisa di un piccolo cittadino. Saranno le indagini a ricostruire con chiarezza l’accaduto.