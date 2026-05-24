Una borsa gigante di 7 metri a Piazza dei Martiri: la nuova installazione a Napoli

Dal 30 maggio al 1 giugno, dalle ore 10:00 alle 18:00, Piazza dei Martiri a Napoli diventerà teatro di un’installazione insolita: una borsa alta sette metri e lunga quasi sei, firmata dal brand Chic Shoes dell’imprenditrice napoletana Marzia Mango. L’evento si chiama “Chic Shoes Bag in Town” ed è aperto al pubblico per tre giorni.

L’installazione è la riproduzione monumentale di uno dei modelli iconici del brand. Costruita in legno, resina e polistirolo con una struttura modulare, è il risultato di oltre due mesi di lavoro. Si tratta, secondo gli organizzatori, di un’installazione senza precedenti in Italia per dimensioni e concept.

Un brand nato a Pozzuoli, cresciuto online

Un evento ideato per supportare la vendita dei due modelli di punta del brand prodotti in edizione limitata. Marzia Mango ha avviato la sua attività a 18 anni con un piccolo negozio di scarpe artigianali e abbigliamento a Pozzuoli, espandendosi poi con uno store a Fuorigrotta. Negli anni il brand ha spostato il suo baricentro sull’e-commerce.

L’evento di Piazza dei Martiri rappresenta un ritorno voluto alla dimensione fisica, con l’obiettivo dichiarato di incontrare direttamente la community che segue il brand online.