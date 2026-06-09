Festival del Panuozzo di Gragnano, 3 giorni di festa nel Napoletano: l’ingresso è gratis

Dal 21 al 23 giugno 2026 torna il Festival del Panuozzo di Gragnano, l’evento dedicato ad una delle eccellenze più amate ed identitarie della città che darà il via ad una grande festa tra sapori, tradizioni e condivisione. L’ingresso è gratuito.

Festival del Panuozzo di Gragnano 2026: 3 giorni di stand

La manifestazione si svolgerà in via Quarantola, uno dei luoghi simbolo della comunità che, per l’occasione, si trasformerà in un vero e proprio percorso del gusto. Il tutto in un’atmosfera conviviale tra musica, spettacoli, laboratori per bambini, storytelling gastronomico e momenti di intrattenimento pensati per tutte le età.

Protagonisti assoluti saranno gli 11 produttori con forno a legna, custodi di una tradizione che racconta Gragnano attraverso un prodotto semplice, generoso e profondamente legato al territorio. I forni saranno portati direttamente in strada per servire ai partecipanti panuozzi cotti al momento, restituendo tutta la forza scenografica, artigianale e conviviale di una preparazione che nasce dal fuoco, dall’impasto e dalla maestria dei fornai.

La proposta gastronomica sarà arricchita da un ricco programma di iniziative che prevede la presenza di artisti di strada, dj set, foodblogger e attività dedicate ai più piccoli, regalando un festival capace di unire famiglie, appassionati e turisti in un’unica grande esperienza popolare.

La nuova edizione sarà presentata in conferenza stampa il 16 giugno presso l’Auditorium della Regione Campania, Torre C/5 del Centro Direzionale di Napoli. Prenderanno parte alla presentazione: Vincenzo Maraio, Assessore al Turismo, alla Promozione del territorio e alla Transizione digitale della Regione Campania; Maria Carmela Serluca, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania; Nello D’Auria, Sindaco di Gragnano; Ciro Minopoli, Presidente Associazione Produttori Panuozzo di Gragnano; Emanuele Montelione, PhD, cassazionista; Luciano Pignataro, giornalista enogastronomico e scrittore; Antonella Amodio, giornalista enogastronomico e scrittrice. A moderare l’incontro sarà Dario Sautto, giornalista.

“Il Festival del Panuozzo nasce dal desiderio di valorizzare non solo un prodotto straordinario, ma tutto ciò che rappresenta: lavoro, identità, passione e comunità” – dichiara Ciro Minopoli, presidente Associazione Produttori Panuozzo di Gragnano, ente organizzatore dell’evento.

“Il panuozzo è un simbolo di Gragnano, un prodotto conosciuto in tutta Italia e talmente apprezzato che in tanti cercano di imitarlo. Ma qui c’è la sua anima autentica: nelle mani dei nostri produttori, nei forni a legna, nella cottura al momento e in quella cultura artigianale che rende ogni panuozzo un racconto del

territorio. Con questa nuova edizione vogliamo continuare a farlo conoscere, amare e vivere come merita, portando in strada l’orgoglio dei nostri produttori e l’energia della nostra città”.

“Il Festival del Panuozzo è molto più di un evento gastronomico: è una festa dell’identità gragnanese” – afferma il sindaco di Gragnano, Nello D’Auria – “Annunciare le date del 2026 significa dare continuità a un percorso di valorizzazione delle nostre eccellenze e del nostro territorio. Il panuozzo rappresenta perfettamente la matrice prodotto-cultura-territorio: un’eccellenza che nasce da una tradizione produttiva, vive nella cultura della nostra comunità e diventa racconto autentico di Gragnano. Invitiamo tutti a raggiungerci il 21, 22 e 23 giugno per vivere tre serate di gusto, accoglienza e panificazione artigianale”.



