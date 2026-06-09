ECCELLENZE TORRESI/ Cristian Iovino dalla corsa sul Vesuvio alla Grande Muraglia cinese

Cristian Iovino, corridore amatoriale torrese, corre in Cina sulla grande muraglia cinese, raggiungendo un traguardo straordinario piazzandosi quarto di categoria e 56esimo assoluto.

“Lo sport ti cambia la vita”: le parole di Cristian Iovino

Per spegnere le sue cinquanta candeline Iovino ha scelto una delle competizioni più affascinanti e impegnative al mondo: la Maratona della Grande Muraglia. Un percorso d’altri tempi che si snoda per 42 chilometri tra salite mozzafiato, più di mille metri di dislivello e oltre cinquemila scalini di pietra. Una sfida titanica in cui l’atleta campano ha firmato un’autentica impresa sportiva, tagliando il traguardo al 56° posto assoluto su migliaia di partecipanti provenienti da ogni angolo del globo.

“La cosa più importante è stato dire io sono di Torre Del Greco quindi sono napoletano ma ero in Cina, un paese molto lontano da noi ma bellissimo” – ha raccontato Cristian Iovino che per preparasi ha scelto il Vesuvio, spiegando come gli abbia dato la possibilità di provare alcune delle pendenze che avrebbe poi affrontato in Cina. Un’allenamento costante di circa 3/4 volte a settimana da circa 10 anni.

L’amore per la corsa e per lo sport non si ferma a questo grande traguardo: “Quello che voglio dire ai ragazzi è che bisogna seguire le proprie passioni avvicinarsi allo sport e soprattutto vi renderete conto che lo sport cambierà le vostre vite in maniera tangibile. A me è successo la stessa cosa per cui non potrò mai smettere di fare sport per il resto della mia vita” – ci ha raccontato infine l’atleta