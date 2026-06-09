Dagli USA alle capitali d’Europa e Napoli, Ramazzotti in concerto al Maradona: ultimi posti

Napoli ancora protagonista della grande musica: la stagione dei grandi live prosegue con il concerto di Eros Ramazzotti, in programma il 13 giugno 2026 allo Stadio Maradona.

Eros Ramazzotti in concerto allo stadio di Napoli: ultimi biglietti

Si intitola “Una storia importante” il tour 2026 del celebre cantautore che ha fatto il giro del mondo. Partito da Amsterdam, con tappe in oltre 30 capitali europee, il live di Ramazzotti prosegue ora in Italia. Dopo Udine e Milano sarà Napoli ad ospitare l’artista tra gli spazi dello Stadio Diego Armando Maradona.

Il 13 giugno la platea partenopea potrà ripercorrere l’intera carriera di Eros Ramazzotti, intonando i suoi più grandi tormentoni – da L’Aurora a Più bella cosa – fino ai successi recenti. Subito dopo il cantante si sposterà a Roma, prendendo parte poi alle date conclusive del tour italiano a Messina, Bari e Torino. “Una storia importante” riprenderà poi ad ottobre tra USA, Canada e America Latina.

Per la tappa partenopea sono disponibili gli ultimi biglietti, acquistabili direttamente sulla piattaforma TicketOne. La maggior parte delle postazioni risultano sold out, vista la grande attesa per l’evento. A settembre sarà poi la volta di Biagio Antonacci che tornerà in Campania, e in particolare a Pompei, dando il via a ben 10 date di concerti presso l’Anfiteatro degli Scavi.