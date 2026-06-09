Infioratori di Portici protagonisti a Ogliara: successo per il capolavoro su San Francesco

PORTICI – Un nuovo importante riconoscimento per l’arte dell’infiorata porticese. Il gruppo degli Infioratori di Via Naldi di Portici ha preso parte alla 17ª edizione di “Ogliara in Fiore”, storica manifestazione che ogni anno richiama artisti e maestri infioratori da tutta la Campania nel borgo collinare di Salerno, portando in esposizione l’opera dal titolo “Perfetta Letizia”, ispirata alla spiritualità di San Francesco d’Assisi.

Portici, successo per l’Infiorata di Ogliara in Fiore

L’elaborato artistico, realizzato sotto forma di una suggestiva vetrata composta da tre pannelli circolari, racconta alcuni dei momenti più significativi della vita del Santo di Assisi. Nella parte superiore spicca la colomba bianca, simbolo dello Spirito Santo, che sovrasta il Tau francescano. Nel pannello centrale è raffigurato San Francesco raccolto in preghiera, mentre quello inferiore richiama uno degli episodi più celebri della tradizione francescana: l’incontro tra il Santo e il Lupo di Gubbio, simbolo di pace, riconciliazione e fratellanza.

L’opera ha riscosso grande apprezzamento tra i visitatori e gli organizzatori della manifestazione, confermando ancora una volta il valore artistico e culturale del gruppo porticese, da anni impegnato nella diffusione della tradizione dell’infiorata ben oltre i confini cittadini.

«Siamo onorati di aver partecipato alla 17ª edizione di Ogliara in Fiore – dichiara Angelo Di Napoli –. In un clima di condivisione, fratellanza, tradizione e fede, attraverso l’arte dei tappeti effimeri ha preso forma il nostro quadro intitolato Perfetta Letizia. Ancora una volta il gruppo degli Infioratori di Via Naldi porta il nome della città di Portici in giro per la Campania. Anche a Ogliara abbiamo realizzato una composizione artistica che ha riscosso un successo straordinario e che rappresenta il frutto di un lavoro collettivo fatto di passione, sacrificio e amore per le nostre tradizioni».

Sulla stessa linea anche Francesco Mondanaro, che sottolinea il significato più profondo dell’esperienza vissuta a Salerno: «Ogni infiorata è un momento di incontro tra comunità diverse unite dagli stessi valori. Portare la nostra arte a Ogliara significa condividere un patrimonio di fede, cultura e identità che appartiene a tutti. La soddisfazione più grande è vedere come il nostro lavoro riesca a emozionare le persone e a raccontare, attraverso i fiori, messaggi universali di pace, spiritualità e fratellanza».

Il gruppo che ha rappresentato Portici era composto da Angelo Di Napoli, Francesco Mondanaro, Giorgio D’Andrea, Antonio D’Andrea, Francesco Pio D’Andrea, Asia Cozzolino, Teresa Guadagno, Vincenzo Parenti, Giorgia Parenti, Antonietta D’Acunzo e Clemente Torre, con il supporto divulgativo di Stanislao Scognamiglio.

Gli Infioratori di Portici hanno inoltre voluto rivolgere un sentito ringraziamento all’intera struttura organizzativa dell’evento e all’Associazione Il Campanile di Ogliara, promotrice della manifestazione, nonché un ringraziamento speciale a Don Vito Granozio «per la sua accoglienza umana e spirituale», che ha contribuito a rendere ancora più significativa la partecipazione del gruppo alla manifestazione salernitana.

Un’esperienza che conferma come l’arte dell’infiorata continui a essere uno straordinario strumento di valorizzazione del territorio, capace di portare il nome di Portici e delle sue eccellenze artistiche in tutta la Campania.