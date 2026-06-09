Festa dei Quattro Altari, in Villa c’è il Villaggio dei Sapori: ecco gli stand che parteciperanno

Tanti stand con cibo tipico, street food e bibite alla Festa dei Quattro Altari: dal 12 al 14 giugno la Villa Ciaravolo si trasformerà in un grande percorso del gusto con il Villaggio dei Sapori.

Per tre serate, a partire dalle ore 17:30 e con ingresso libero, cittadini e visitatori potranno vivere un’esperienza all’insegna delle eccellenze gastronomiche del territorio vesuviano.

L’area food sarà curata dall’Associazione Gusto Vesuviano, realtà impegnata nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali e nella promozione della cultura enogastronomica dell’area vesuviana.

Il meglio dello street food campano in Villa Comunale

Il Villaggio dei Sapori sarà un punto d’incontro tra tradizione, convivialità e gusto, con un ricco percorso dedicato alle migliori espressioni dello street food campano.

Tra i protagonisti della manifestazione ci saranno alcune delle attività più apprezzate del settore: la pizza napoletana di Pizzeria Vincenzo Capuano e Pizzeria Terranera, la storica pizza fritta di De Figliole, i panini gourmet di Raffinato’s e gli sfizi della tradizione proposti da Take’t o Pane.

Non mancheranno le proposte dedicate agli amanti dei dolci, con gli stand di Ventuno Grammi, Cornetteria Smile, Poppella e Gelateria San Marco.

Per chi preferisce i sapori del mare sarà presente Il Cozzaro Nero, mentre il Ristorante Con Gusto proporrà specialità a base di pasta. Completano l’offerta Bottiglieria 76 con la merenda della tradizione e l’area beverage con i marchi Nastro Azzurro e Pepsi Cola.

Cibo, spettacolo e tradizioni popolari

Oltre all’offerta gastronomica, il Villaggio dei Sapori permetterà ai visitatori di seguire gli eventi musicali principali della Festa dei Quattro Altari grazie all’installazione di un led wall che trasmetterà i concerti di Noemi, Neri per Caso e Clementino in programma durante la manifestazione.

L’iniziativa si inserisce nel calendario della storica festa cittadina, rappresentando un’occasione per scoprire e valorizzare i sapori autentici del territorio (gran parte delle attività sono proprio torresi, o comunque dei paesi limitrofi) in un contesto che unisce cultura, tradizioni popolari e momenti di aggregazione.

Racconto social in tempo reale

I momenti più significativi delle tre giornate saranno raccontati attraverso i canali social dell’Associazione Gusto Vesuviano, che seguirà l’evento con contenuti, aggiornamenti e curiosità pubblicati su Facebook, Instagram e TikTok.

Il Villaggio dei Sapori si conferma così uno degli appuntamenti di punta della Festa dei Quattro Altari, pronto ad accogliere residenti e visitatori in un viaggio tra eccellenze gastronomiche, intrattenimento e identità vesuviana.