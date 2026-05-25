Bimbo di 8 mesi rischia di soffocare con una pallina in bocca, miracolo in Campania: è salvo

Attimi di paura a Sarno dove un bambino di soli 8 mesi ha rischiato la vita dopo aver portato alla bocca una pallina di gomma, mentre si trovava in auto con la mamma e il papà. Una storia conclusa con un lieto fine grazie all’intervento degli operatori della Medical Emergency Sarno che casualmente si trovavano proprio vicini alla famiglia.

Bambino ingoia una pallina, paura a Sarno: è stato salvato

La famiglia stava transitando in via Matteotti nella mattinata di sabato quando il piccolo, giocando, avrebbe portato alla bocca la pallina che gli avrebbe bloccato le vie aeree. I genitori, dopo aver chiamato l’ambulanza, hanno iniziato a suonare all’impazzata nel traffico, per attirare l’attenzione dei soccorritori della Medical Emergency Sarno, avvistata sul posto.

Le altre vetture avrebbero liberato la carreggiata per consentire alla famiglia di raggiungere gli operatori che avrebbero immediatamente preso in carico il bimbo, già cianotico. Dopo una serie di manovre di primo soccorso, il piccolo è riuscito ad espellere il giocattolo, tornando a respirare.

“A Sarno un bambino di appena otto mesi ha rischiato la vita a causa dell’ostruzione delle vie aeree provocata da una piccola pallina. Al centro di Sarno, il personale di un’ambulanza della Medical Emergency è intervenuto tempestivamente per soccorrere il piccolo, che presentava una grave difficoltà respiratoria” – ha spiegato il sindaco Francesco Squillante.

“Gli operatori hanno praticato immediatamente le manovre pediatriche di disostruzione, riuscendo a liberare le vie respiratorie del bambino e a trasportarlo successivamente in ospedale. Una vicenda conclusasi nel migliore dei modi, che dimostra quanto siano fondamentali esperienza, rapidità d’intervento e capacità di mantenere lucidità anche nelle situazioni più delicate. Un riconoscimento alla professionalità e alla prontezza dimostrate dagli operatori della Medical Emergency Sarno, che ogni giorno rappresentano un presidio importante per il territorio”.