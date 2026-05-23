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Fantasy Day, a San Giorgio il Festival del Fantastico: 3 giorni tra aree tematiche e ospiti

Mag 23, 2026 - Veronica Ronza

Il 5, 6 e 7 giugno 2026 a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, torna il Fantasy Dayil Festival del Fantastico organizzato dall’Associazione Culturale ALTANUR, nata a Napoli nel 1997, e arrivato alla sua 19esima edizione

Fantasy Day: il Festival del Fantastico a San Giorgio

La Fenice è il tema di quest’anno, che sarà declinato in tutte le sue sfaccettature, promuovendo Cultura attraverso creatività, fratellanza, condivisione e gioco. Tante le sorprese, le novità e gli ospiti di questa edizione, ancora più ricca e interessante delle precedenti.

Il Fantasy Day si svolgerà nel parco di Villa Bruno, meravigliosa villa settecentesca del Miglio d’Oro che accoglierà il pubblico ogni anno sempre più numeroso e impaziente di incontrare i propri beniamini durante quella che si attesta come una grande e meravigliosa festa del Fantasy.

Gli appassionati troveranno tantissime aree tematiche tra cui: Area Cosplay, Area Kpop, Area Disegno, Area Videogames, Area LARP, Area Games, Area Incontri, Area Asian, Area Live Painting, Area Kids, Area Autori/Editori pronte a soddisfare i mille desideri di un pubblico di tutte le età.  

L’Area Asian, ad esempio, sarà molto ricca ed articolata per poter incontrare i gusti di tutti gli amanti della cultura orientale e dei manga, così come anche l’Area Disegno che ospiterà famosi autori del fumetto italiano e internazionale.

Tanti ospiti prestigiosi animeranno Villa Bruno nel weekend del Festival. Tra essi spiccano: Flavio Aquilone, uno dei doppiatori italiani più versatili, la cui carriera è legata ad alcuni dei personaggi più iconici del cinema e della TV; Beatrice Lorenzi, con formazione DAMS e una solida carriera nella conduzione di talk sulla cultura Pop, sul Romantasy, sul Gaming; Lo Scribacchino, content creator e autore fantasy, capace di analizzare romanzi e film con un approccio capace di trasformare ogni storia in un fantastico Viaggio.

Tanti i partner eccezionali e le collaborazioni del Fantasy Day 2026, tra cui quella con il Festival del Giallo Città di Napoli Romance Book Party. Questa sinergia ha dato vita al percorso innovativo CrossOver Partenopei, partito online ad Aprile 2026. In questo format il Fantasy dialoga con il Giallo e il Romance attraverso interviste con importanti autori del panorama nazionale. I tre Festival che animeranno la prima settimana di Giugno a Napoli e a San Giorgio a Cremano hanno delle attività comuni in programma con interessantissime contaminazioni. In questo modo il pubblico potrà incontrare i propri beniamini durante tutto il weekend.

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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre