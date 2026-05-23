Fantasy Day, a San Giorgio il Festival del Fantastico: 3 giorni tra aree tematiche e ospiti

Il 5, 6 e 7 giugno 2026 a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, torna il Fantasy Day, il Festival del Fantastico organizzato dall’Associazione Culturale ALTANUR, nata a Napoli nel 1997, e arrivato alla sua 19esima edizione.

Fantasy Day: il Festival del Fantastico a San Giorgio

La Fenice è il tema di quest’anno, che sarà declinato in tutte le sue sfaccettature, promuovendo Cultura attraverso creatività, fratellanza, condivisione e gioco. Tante le sorprese, le novità e gli ospiti di questa edizione, ancora più ricca e interessante delle precedenti.

Il Fantasy Day si svolgerà nel parco di Villa Bruno, meravigliosa villa settecentesca del Miglio d’Oro che accoglierà il pubblico ogni anno sempre più numeroso e impaziente di incontrare i propri beniamini durante quella che si attesta come una grande e meravigliosa festa del Fantasy.

Gli appassionati troveranno tantissime aree tematiche tra cui: Area Cosplay, Area Kpop, Area Disegno, Area Videogames, Area LARP, Area Games, Area Incontri, Area Asian, Area Live Painting, Area Kids, Area Autori/Editori pronte a soddisfare i mille desideri di un pubblico di tutte le età.

L’Area Asian, ad esempio, sarà molto ricca ed articolata per poter incontrare i gusti di tutti gli amanti della cultura orientale e dei manga, così come anche l’Area Disegno che ospiterà famosi autori del fumetto italiano e internazionale.

Tanti ospiti prestigiosi animeranno Villa Bruno nel weekend del Festival. Tra essi spiccano: Flavio Aquilone, uno dei doppiatori italiani più versatili, la cui carriera è legata ad alcuni dei personaggi più iconici del cinema e della TV; Beatrice Lorenzi, con formazione DAMS e una solida carriera nella conduzione di talk sulla cultura Pop, sul Romantasy, sul Gaming; Lo Scribacchino, content creator e autore fantasy, capace di analizzare romanzi e film con un approccio capace di trasformare ogni storia in un fantastico Viaggio.

Tanti i partner eccezionali e le collaborazioni del Fantasy Day 2026, tra cui quella con il Festival del Giallo Città di Napoli e Romance Book Party. Questa sinergia ha dato vita al percorso innovativo CrossOver Partenopei, partito online ad Aprile 2026. In questo format il Fantasy dialoga con il Giallo e il Romance attraverso interviste con importanti autori del panorama nazionale. I tre Festival che animeranno la prima settimana di Giugno a Napoli e a San Giorgio a Cremano hanno delle attività comuni in programma con interessantissime contaminazioni. In questo modo il pubblico potrà incontrare i propri beniamini durante tutto il weekend.