Papa Leone ad Acerra: “Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care”

Oggi 23 maggio, Papa Leone XIV si è recato ad Acerra, dopo le recenti visite al Santuario di Pompei e alla città di Napoli.

Papa Leone ad Acerra: “Vengo a raccogliere le vostre lacrime”

“Grazie per la vostra accoglienza. Ringrazio il Signore di poter ritornare in Campania pochi giorni dopo la mia visita a Pompei e Napoli. Già Papa Francesco avrebbe desiderato venire qui, in quella che ha tristemente preso il nome di Terra dei Fuochi, ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio” – ha detto il Pontefice, prendendo la parola nel Duomo di Acerra.

“Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l’ambiente naturale e sociale. Un grido che chiede conversione”.

“In questa cattedrale viviamo un primo momento, quello ecclesiale, e vorrei dire più familiare della mia visita. Sulla piazza incontreremo l’intera società.Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall’inquinamento, logorati da associazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno agito impunemente”.

“Sono qui anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene, la chiesa che ha radunato il popolo nella speranza. Sapendo di visitarvi alla vigilia di Pentecoste ho cercato nelle Scrittue una pagina che potesse ispirare il vostro cammino. L’ho trovata in una visione del profeta Ezechiele”.