Meraviglia a Napoli, apre la Spiaggia Grande di San Giovanni: ombrelloni e sdraio gratis

Sarà ufficialmente inaugurata sabato la spiaggia grande di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, detta anche “del Municipio”: un nuovo arenile pubblico gratis che sarà fornito anche di sedie e ombrelloni.

Napoli, apre la spiaggia grande di San Giovanni: è gratis

“Spiaggia grande di San Giovanni a Teduccio, detta del Municipio. Fine totale dei lavori di bonifica, certificato dall’Arpac. Da oggi la spiaggia è anche perfettamente livellata. Un lavoro che credo proprio si possa definire storico” – ha dichiarato Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Comune di Napoli, che ha diffuso alcuni scatti del litorale.

“Grazie di cuore agli uffici comunali competenti. Adesso veloci con lo sforzo congiunto di Comune di Napoli, ABC e Regione Campania per avere la completa balneabilità. La spiaggia è proprio come appare dalle foto fatte adesso: bellissima”.

Un luogo sottratto all’incuria e al degrado che torna a risplendere offrendo la possibilità ai cittadini di usufruire di una nuova spiaggia, estesa, pulita e con tutti i comfort necessari per trascorrere al meglio una giornata di mare.

Stando a quanto anticipato dall’assessore alla Partecipazione Attiva e all’Immagine della Città, Carlo Puca, a partire dal primo giugno, il tratto di costa già balneabile sarà attrezzato con bagni, pedane, ombrelloni e sdraio gratuiti del Comune di Napoli.

Non resta che attendere la bonifica totale delle acque per completare l’intervento che rappresenta una vera e propria svolta per i residenti del posto e tutta la cittadinanza partenopea.