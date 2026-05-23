Gli studenti del Degni ciceroni per un giorno tra i tesori nascosti di Torre del Greco

Sabato 9 maggio, la città di Torre del Greco ha celebrato il proprio patrimonio storico e culturale attraverso l’iniziativa “I Tesori Nascosti della Campania”, trasformando per un’intera mattinata alcuni dei luoghi più simbolici del territorio in spazi di incontro, conoscenza e partecipazione.

I giovani ciceroni del “Degni” raccontano la memoria storica del territorio

Dalle ore 10:00 alle 13:00, i visitatori hanno potuto immergersi nella storia cittadina visitando la Chiesa del SS. Sacramento e San Michele, la Chiesa di Santa Maria del Principio e il celebre Museo del Corallo. Protagonisti assoluti della giornata sono stati gli studenti dell’Istituto Superiore Degni, che hanno accompagnato cittadini e turisti in un viaggio tra arte, tradizioni e memoria collettiva.

Scuola e territorio insieme per valorizzare il patrimonio campano

L’obiettivo del progetto è quello di far conoscere e valorizzare i tesori del territorio campano, coinvolgendo direttamente i giovani nella tutela e promozione del patrimonio culturale locale.

La dirigente scolastica Benedetta Rostan dell’ISS Francesco Degni, ha sottolineato quanto sia importante che la scuola esca dalle proprie mura per incontrare il territorio e la comunità: “L’apprendimento diventa concreto, coinvolgente e partecipato. Gli studenti non sono semplici destinatari di nozioni teoriche, ma protagonisti attivi di un’esperienza che li porta a osservare, raccontare e custodire la storia della propria città” riflette la Dirigente.

Studio, comunicazione e valorizzazione del territorio: il lavoro degli studenti

Dietro la sicurezza e l’entusiasmo mostrati dai ragazzi durante le visite c’è stato un lungo lavoro di preparazione. Gli alunni hanno affrontato mesi di studio, approfondimento e laboratori dedicati alla comunicazione: “Hanno studiato i luoghi, raccolto informazioni e imparato a raccontarle in modo chiaro ed emozionante”, ha sottolineato la dirigente Rostan.

Cultura come identità e crescita

La valorizzazione di luoghi simbolici come la Chiesa del SS. Sacramento, Santa Maria del Principio e il Museo del Corallo assume anche un importante valore sociale: “Riscoprire la propria storia significa rafforzare l’identità collettiva e alimentare il legame con le proprie radici” racconta la DS Rostan.

Quando i cittadini, soprattutto i più giovani, comprendono il valore del patrimonio che li circonda, nasce spontaneamente il desiderio di proteggerlo e tramandarlo alle future generazioni.

Educare alla tutela del patrimonio attraverso la conoscenza delle proprie radici

L’Istituto Degni, storico punto di riferimento culturale della città, attraverso questa esperienza, ha offerto ai ragazzi molto più di una semplice attività scolastica.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di sentirsi parte viva della storia di Torre del Greco, comprendendo che la bellezza del territorio non appartiene soltanto al passato, ma rappresenta un patrimonio che anche loro possono custodire e valorizzare.

Il valore educativo del progetto dell’ISS Degni

La speranza, come sottolineato dalla dirigente Rostan, è che gli studenti portino sempre con sé “il senso di appartenenza, l’orgoglio per la propria città e la consapevolezza che ciascuno può diventare protagonista del cambiamento e promotore della bellezza del proprio territorio”.