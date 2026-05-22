Corteo storico a Napoli, festa in strada: rievocatori in abiti d’epoca e Sirena Parthenope

Sabato 30 maggio 2026, nel cuore del centro storico di Napoli, prenderà il via il grande corteo storico ispirato ad un fatto storico realmente accaduto.

L’evento è organizzato dall’Associazione I Sedili di Napoli ETS, nell’ambito del “Magna Graecia Hellenic Fest”: si tratta della rievocazione storica del Foedus Neapolitanum, risalente al 326 a.C e che ebbe luogo nell’antica Agorà partenopea (oggi piazza San Gaetano e dintorni), quando Neapolis, che aveva già soppiantato la potente Cuma nel controllo e nel dominio del Golfo, si trovò coinvolta nella seconda guerra italica tra Roma ed i Sanniti.

Fu con uno stratagemma che, per evitare un logorante assedio e uno spargimento di sangue, i liberi cittadini di Neapolis, riuscirono a convincere i Sanniti ad allontanarsi dalla Città Vecchia ed a stringere un accordo di pace molto favorevole con i Romani. Grazie a questo Patto diplomatico di Pace e di Amicizia, Napoli è ancora oggi una città che conserva intatte, dopo duemila quattrocento anni da quell’evento, le sue radici storiche, sociali e culturali.

L’evento verrà raccontato, grazie alla voce di Andrea Buccolini del “Gruppo Storico Romano”, su testo di Enzo Di Paoli, in Piazza dei Girolamini alle ore 18:30, al termine di un grande corteo, con il supporto dell’Associazione di Protezione Civile Base Condor, con oltre cento Rievocatori Storici in abito arcaico greco e romano, che avrà due partenze contemporanee alle ore 17:00: da Piazza dei Girolamini e da Piazza del Gesù Nuovo.

Dopo il rispettivo percorso da Vico Maiorani e Spaccanapoli e da Piazza del Gesù Nuovo per via Benedetto Croce, i due spezzoni si uniranno in Piazza San Domenico Maggiore per risalire poi Vico San Domenico e attraversare Via dei Tribunali fino a Piazza dei Girolamini. Punto focale del corteo, una suggestiva statua, opera del maestro Giuseppe Canone, che raffigura la Syrena Parthenope così come la conoscevano i nostri progenitori nelle forme di donna-uccello.

Numerose le Associazioni di Rievocazione storica e Compagnie artistiche provenienti per l’occasione da Atene (Atrapos), Taranto (Compagnia Nereidi di Taras), Crotone (Compagnia le Krotoniadi), Metaponto (Compagnia Naiadi di Metapontion), Agrigento (Associazione The Phoenicians/Gruppo storico Akragas), Rovigo (Legio I Italica), Pompei (Associazione Opus Est), Oplonti (Gruppo Storico Oplontino), Benevento (Associazione Benevento Longobarda), Capua (Proloco Spartacus), Ischia (Pro Sant’Alessandro), oltre agli studenti dell’Istituto Archimede di Napoli-Ponticelli ed all’Associazione Parthenope Rinasce di Napoli.

Il corteo “romano” sarà aperto dalle antiche sonorità del famoso, a livello internazionale, gruppo Synaulia. Al termine della rievocazione storica, con l’accensione delle fiaccole e l’Ode a Parthenope – recitata con la compagnia di attori Eughea Salvatore Leolangelo, Bruno Scorza, Antonio Carannante e Vittorio Starita, diretti da Angelantonio Aversana – da Piazza dei Girolamini partirà una breve corsa con le fiaccole non agonistica “la Lampadoforia”, che si è corsa per secoli in onore della Sirena Parthenope e che attraverserà Via Tribunali, Vico della Pace (già vicolo del Palladio proprio in ricordo di questa corsa), Via Forcella e da Spaccanapoli subito per Vico dei Panettieri per terminare là dove era partita.

Il programma generale prevede, sempre sabato 30 maggio alle ore 10:30, nella Basilica di S. Maria Maggiore alla Pietrasanta, il “Premio Salvatore Lopresti” a personalità della Cultura e dello Spettacolo che si sono impegnati nella valorizzazione della Magna Grecia ed un suo prologo a Casamicciola Terme, venerdì 29 maggio in Piazza Marina e si chiuderà domenica 31 maggio a Bacoli, nei pressi del Porto di Baia, al tempio di Diana con il “Magna Graecia Hellenic Fest” in due spettacoli di danze e musiche che vedranno la partecipazione, oltre che degli artisti delle compagnie e gruppi già citati, del “Gruppo Popolare Terra e Lavoro” e della compagnia “Crow Ballet” di Napoli.