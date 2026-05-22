L’ultimo saluto ad Adriano, morto a 16 anni per un gelato: oggi i funerali

Si terranno oggi, 22 maggio, i funerali di Adriano D’Orsi, il ragazzo di 16 anni morto dopo aver mangiato un gelato a Casoria.

Oggi i funerali di Adriano: morto a 16 anni dopo un gelato

A Casoria è il giorno del dolore per l’ultimo saluto al giovane Adriano. I funerali del 16enne saranno celebrati alle ore 15:00 presso il Santuario di San Benedetto Abate. Amici, familiari e conoscenti si riuniranno sul posto per rendere omaggio al 16enne e mostrare il proprio affetto ai genitori.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la vicenda. La Procura di Napoli ha già disposto l’autopsia mentre i Nas hanno provveduto a prelevare campioni di gelato nella gelateria dove la scorsa domenica si è recato il 16enne. In particolare sono stati sottoposti ad analisi tre gusti: limone, fragola e melone.

Adriano era allergico alle proteine del latte (una condizione molto diversa dalla semplice intolleranza al lattosio) ma, stando a quanto raccontato da amici e familiari, sarebbe sempre stato particolarmente attento alla sua alimentazione. Quella sera avrebbe iniziato a sentirsi male dopo aver consumato un gelato alla frutta.

Gli amici avrebbero tentato di aiutarlo, accompagnandolo di corsa a casa del padre, situata nelle vicinanze della gelateria. Purtroppo, però, per il giovane non c’è stato nulla da fare.