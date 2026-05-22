Malore nella notte, lacrime in Campania per Margherita: è morta a 40 anni, lascia 2 bimbi

Tragedia a Sassano, in provincia di Salerno, dove una giovane mamma, Margherita Calandriello, sarebbe stata ritrovata morta nel suo letto, probabilmente a seguito di un malore.

Sassano, malore nella notte: morta mamma di 40 anni

Margherita aveva 40 anni, era una maestra di asilo nido e lavorava per la cooperativa Il Sentiero. Moglie e mamma di due bambini, era molto conosciuta e stimata in città. Il dramma si sarebbe consumato nella notte quando la 40enne, che si trovava a letto, avrebbe iniziato a sentirsi male.

Il marito, dopo essersi accorto dello stato di salute della moglie, si sarebbe precipitato a chiamare il 118, provando, nel frattempo, a rianimarla effettuando alcune manovre. All’arrivo dei sanitari, purtroppo, la donna era già deceduta: medici e infermieri non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

“L’Amministrazione Comunale di Sassano, profondamente colpita dalla tragica e improvvisa scomparsa della giovane mamma e maestra Margherita Calandriello, si stringe con commozione e sincero dolore attorno alla sua famiglia e a tutti coloro che le hanno voluto bene” – si legge nel post diffuso dal Comune di Sassano.

“La notizia della sua perdita ha lasciato un vuoto immenso nell’intera comunità, che oggi piange una donna amata, stimata e ricordata per la sua dolcezza, il suo sorriso e il grande amore verso la famiglia e i bambini”.

“In questo momento di immenso dolore, il Comune di Sassano esprime le più sentite condoglianze ai familiari, agli amici e a quanti condividono questo profondo lutto. Che il ricordo di Margherita possa vivere per sempre nel cuore della nostra comunità”.