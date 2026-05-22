Notte dei Musei, il MANN di Napoli apre di sera: ingresso a 1 euro, meraviglie e aperitivi

Anche il MANN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, prende parte alla Notte Europea dei Musei 2026, aprendo le porte ai visitatori in orario serale con ingresso al costo simbolico di 1 euro.

Notte Musei 2026: ingresso a 1 euro al MANN di Napoli

In occasione dell’apertura straordinaria, una luce speciale brillerà al MANN con l’apertura in anteprima della sezione Numismatica, visitabile a partire dalle ore 20:00. In due turni (20:30 e 21:30) sarà possibile partecipare agli itinerari guidati nelle sale che ospitano oltre 6 mila monete e, novità dell’allestimento, 130 gioielli antichi e 4 tessuti aurei.

Come da tradizione, per la Notte Europea dei Musei, il MANN sarà visitabile con orario prolungato fino alle 23.30: i biglietti al costo simbolico di 1 euro saranno emessi dalle 19 alle 22.30. I visitatori potranno ammirare le collezioni permanenti e, al terzo piano, la mostra Parthenope. La Sirena e la città, che presenta al pubblico oltre duecentocinquanta opere, dal secolo VIII a.C. alla contemporaneità, per raccontare il mito multiforme delle sirene e le origini della città di Napoli.

Da non perdere, in Atrio, l’allestimento L’eco di Artemide, che mette in dialogo la celebre scultura dell’Artemide Efesia del MANN con un biscuit settecentesco di Filippo Tagliolini, opera di recente acquisita nelle collezioni del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Dalle 21, sarà realizzata, a cura di Coopculture, la visita performativa MANN…aggia al vulcano: Pompei 79 (10 euro, escluso il biglietto di ingresso al Museo), mentre il MANN caffè proporrà un aperitivo al costo speciale di 6 euro.

“Il MANN sempre più aperto e connesso alla città: celebriamo la Notte Europei dei Musei con un’offerta culturale ampliata, dando l’opportunità di visitare in anteprima la sezione Numismatica, che riaprirà stabilmente da lunedì 25 maggio. Invitiamo a brindare con noi alla cultura nel nostro MANNCafè e a scoprire anche le nostre esposizioni temporanee: L’eco di Artemide, una mostra che ci lega a un grande museo statale come Capodimonte e l’imperdibile esposizione Parthenope. La Sirena e la città” – commenta il Direttore Generale del MANN, Francesco Sirano.

L’inaugurazione ufficiale della Numismatica è in programma lunedì 25 maggio alle ore 11.30: la sezione sarà visitabile lunedì, giovedì e sabato (dalle 14.30 alle 18.30) e mercoledì, venerdì e domenica dalle 9.30 alle 13.30.