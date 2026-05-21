Scossa 4.4 a Napoli, lo sciame sismico si è concluso: rilevati 12 terremoti

Si è concluso lo sciame sismico che dalle prime ore del mattino di oggi, 21 maggio 2026, ha generato scosse di terremoto anche molto forti nella zona dei Campi Flegrei, in particolare una di magnitudo 4.4 avvertita anche a Napoli.

Terremoto 4.4 a Napoli: concluso sciame sismico ai Campi Flegrei

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 05:50 del 21/05/2026 (UTC 03:50) e costituito in via preliminare da 12 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (9 localizzati) e magnitudo massima Md = 4.4 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

Sarebbero, dunque, stati conteggiati complessivamente 12 eventi sismici, alcuni di lieve intensità, nel corso della giornata. A svegliare la cittadinanza sarebbe stata la scossa delle 5:50, di magnitudo 4.4, avvertita chiaramente in tutta la provincia di Napoli.

A detta dei residenti si sarebbe trattato di un terremoto molto lungo e intenso che avrebbe provocato non pochi disagi alla cittadinanza. I sindaci di Bacoli e Pozzuoli, Josi Gerardo Della Ragione e Luigi Manzoni, hanno disposto subito la chiusura di tutte le scuole del territorio per consentire ai tecnici di effettuare le verifiche del caso. Sospese le lezioni anche in alcuni istituti di Fuorigrotta e Bagnoli.

Stando a quanto emerso, diversi sarebbero stati gli edifici e gli appartamenti danneggiati dal sisma. In particolare, il primo cittadino di Bacoli ha diffuso le immagini del Belvedere Maurizio Valenzi di via Castello, mostrando l’impatto della scossa che avrebbe fatto precipitare alcuni massi dal celebre arco panoramico.