Uccise a Pollena, la moglie del killer: “Mio marito non è un criminale, è un bravo papà”

Sarebbe sotto choc la moglie di Mario Landolfi, il 49enne accusato dell’omicidio di Sara e Lyuba, le due donne trovate morte, e barbaramente uccise, a Pollena Trocchia.

Uccise a Pollena, la moglie del killer: “Un bravissimo papà”

Avrebbe confessato l’omicidio delle due donne, confermando di aver agito per legittima difesa. Entrambe sarebbero state spinte dall’alto, per poi schiantarsi sul pavimento al piano terra dell’edificio abbandonato, al culmine di una lite sfociata, pare, al momento del pagamento.

Lyuba sarebbe stata adescata a Sant’Anastasia e, a detta dell’imputato, avrebbe chiesto una somma aggiuntiva per il pagamento di un albergo. Sara, invece, al termine della prestazione, avrebbe richiesto un pagamento diverso da quello inizialmente pattuito. I due omicidi sarebbero stati compiuti a distanza di un giorno l’uno dall’altro.

“Non è un criminale mio marito, non stava bene con la testa. Io lo stavo aiutando ma non ha voluto farsi aiutare. E’ un bravo padre, un bravo marito. Non stava bene con la testa. Sabato sera stava calmo. Un bravissimo padre, lo difenderò altre 500 volte a mio marito“ – ha detto la moglie di Landolfi, avvicinata dagli inviati della trasmissione Chi l’ha Visto.

L’uomo è stato condotto nel carcere di Poggioreale dove dovrà rispondere di duplice omicidio. Le due donne sono state ritrovate già prive di vita dai carabinieri, giunti sul posto a seguito della segnalazione di alcune coppiette che si erano appartate in zona.