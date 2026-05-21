Un “buco” nel mare di Napoli dopo il terremoto: cos’è e perché non bisogna allarmarsi

Sta diventando virale sul web uno scatto diffuso sulla pagina Sei di Pozzuoli, scattata subito dopo il terremoto registrato nella mattinata di oggi, 21 maggio 2026: nel mare sembra aprirsi un vero e proprio buco, una visione che avrebbe allarmato i cittadini ma che si legherebbe semplicemente ad una illusione ottica.

Pozzuoli, un “buco” nel mare dopo il terremoto: la spiegazione

“Buongiorno a tutti, non so se si riesce a vedere e a capire dalla foto. Subito dopo la scossa, sembrava come se si fosse creato un buco nel mare. Mai vista una cosa del genere“ – ha scritto l’autrice della foto, Melania Marigliano (contattata da Il Mattino), postando la foto sul gruppo Facebook.

Molti gli utenti che hanno confermato la sua percezione e molti altri che hanno invitato i propri concittadini a mantenere la calma in quanto si tratta di una normale visione scatenata dalle correnti marine.

E in effetti sembra trattarsi proprio di una vera e propria illusione ottica: nessun “vuoto” si sarebbe creato nel mare per effetto del sisma, semplicemente la differente colorazione dell’acqua nelle zone di corrente e in quelle di mare calmo, con il riflesso della luce solare, produce agli occhi dello spettatore un effetto ambiguo.

Il contrasto tra il colore chiaro e scuro del mare tende a dare vita ad una condizione di dislivello geometrico che l’occhio umano tende a rilevare come un “buco”. Del resto il sisma è stato localizzato in mare dunque è possibile che l’effetto delle correnti si sia accentuato ulteriormente.