Un “buco” nel mare di Napoli dopo il terremoto: cos’è e perché non bisogna allarmarsi
Mag 21, 2026 - Veronica Ronza
L'effetto del buco in mare dopo il terremoto a Pozzuoli - Foto: Sei di Pozzuoli se, Melania Marigliano
Sta diventando virale sul web uno scatto diffuso sulla pagina Sei di Pozzuoli, scattata subito dopo il terremoto registrato nella mattinata di oggi, 21 maggio 2026: nel mare sembra aprirsi un vero e proprio buco, una visione che avrebbe allarmato i cittadini ma che si legherebbe semplicemente ad una illusione ottica.
Pozzuoli, un “buco” nel mare dopo il terremoto: la spiegazione
“Buongiorno a tutti, non so se si riesce a vedere e a capire dalla foto. Subito dopo la scossa, sembrava come se si fosse creato un buco nel mare. Mai vista una cosa del genere“ – ha scritto l’autrice della foto, Melania Marigliano (contattata da Il Mattino), postando la foto sul gruppo Facebook.
Molti gli utenti che hanno confermato la sua percezione e molti altri che hanno invitato i propri concittadini a mantenere la calma in quanto si tratta di una normale visione scatenata dalle correnti marine.
E in effetti sembra trattarsi proprio di una vera e propria illusione ottica: nessun “vuoto” si sarebbe creato nel mare per effetto del sisma, semplicemente la differente colorazione dell’acqua nelle zone di corrente e in quelle di mare calmo, con il riflesso della luce solare, produce agli occhi dello spettatore un effetto ambiguo.
Il contrasto tra il colore chiaro e scuro del mare tende a dare vita ad una condizione di dislivello geometrico che l’occhio umano tende a rilevare come un “buco”. Del resto il sisma è stato localizzato in mare dunque è possibile che l’effetto delle correnti si sia accentuato ulteriormente.