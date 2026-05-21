Dopo 2 anni esatti la scossa di 4.4 che ha fatto tremare Napoli: tra le più forti in 40 anni

Era il 20 maggio 2024 quando un violento sciame sismico, localizzato ai Campi Flegrei, fece tremare l’intera città di Napoli e oggi, a distanza di due anni esatti, il terremoto torna a ripresentarsi con la stessa intensità di quel giorno, dando vita ad una delle scosse più forti degli ultimi 40 anni.

Terremoto Campi Flegrei e Napoli: scossa 4.4 come due anni fa

Era una tranquilla serata di maggio di due anni fa quando improvvisamente, alle ore 20:10, una scossa di magnitudo 4.4 aveva generato il panico tra i cittadini. Poco dopo, alle 21:46, si era verificato un altro intenso evento sismico, di magnitudo 3.9.

Una serata indimenticabile per la popolazione puteolana e flegrea ma, più in generale, per l’intera città partenopea. Lo sciame sismico, con le due scosse più forti, era stato chiaramente avvertito in tutto il territorio, compresa l’area del Vesuviano.

Un copione che sembra ripetersi dopo due anni esatti con la sequenza sismica registrata nella mattinata di oggi, 21 maggio 2026, quando l’intera popolazione partenopea è stata svegliata, alle ore 5:50 in punto, da una scossa di terremoto della stessa magnitudo: 4.4.

Sette minuti dopo i sismografi hanno rilevato un’altra scossa, molto più lieve (magnitudo 2.1). Il sisma sembra aver colpito in particolar modo Bacoli, essendo l’epicentro localizzato in mare, proprio in quella parte del Golfo.

I sindaci di Pozzuoli e Bacoli, Luigi Manzoni e Josi Gerardo Della Ragione, hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Anche l’amministrazione comunale di Napoli ha stabilito la sospensione delle lezioni in alcune zone di Bagnoli e Fuorigrotta.