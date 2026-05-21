Danni in strada e nelle case dopo il terremoto di 4.4. Il sindaco: “L’epicentro è in mare”

Sarebbe iniziata la conta dei danni a Pozzuoli e Bacoli a seguito della forte scossa di terremoto che, nella mattinata di oggi 21 maggio, avrebbe colpito l’intera zona dei Campi Flegrei, facendo sentire i suoi effetti in tutta la città di Napoli.

Danni a Bacoli e Pozzuoli per il terremoto: l’epicentro è in mare

Si sarebbe trattato di uno sciame sismico che ha dato vita ad una serie di scosse in seguito ma in particolare una si è rivelata particolarmente forte: quella di magnitudo 4.4 registrata alle ore 5:50, avvertita chiaramente in tutta la provincia partenopea.

A diffondere uno scatto delle prime conseguenze del forte sisma è stato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che ha spiegato: “L’epicentro è stato in mare, al largo della nostra costa e la scossa ha avuto magnitudo 4.4. Tra le più importanti in questi ultimi anni. Ho appena ricevuto la chiamata del Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Siamo riuniti in Centro Coordinamento Soccorsi convocato dalla Prefettura di Napoli”.

“Registriamo i primi danni. Qui siamo al belvedere Maurizio Valenzi di via Castello, in Bacoli. Alle pendici del Castello Aragonese. In uno dei punti panoramici più belli e conosciuti della nostra città. Molti cittadini ci segnalano il cedimento di parte di intonaci di dalle facciate di edifici privati. Stiamo ricevendo chiamate da parte di residenti che ci segnalano criticità all’interno delle abitazioni private. E ci vengono segnalati anche danni ai costoni che affacciano sul mare“.

“Siamo già operativi con il Centro Operativo Comunale. Chiunque ha ricevuto danni può chiamarci al 0818553304 ed al 0815234057. Potete chiamarmi anche sul cellulare: 3398766104. Siamo al vostro fianco per affrontare ogni difficoltà. Continuerò a tenervi aggiornati”.