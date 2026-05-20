A Napoli apre il Villaggio dei Dinosauri e dei Supereroi: sono enormi e si muovono

Villaggio dinosauri e supereroi a Napoli

Dal 22 maggio al 12 luglio 2026 a Napoli arrivano i dinosauri: prende il via l’evento Dinosaurs Experience che trasformerà la Mostra d’Oltremare in un vero e proprio villaggio abitato dai giganti della Preistoria.

Villaggio dei dinosauri a Napoli: Dinosaurs Experience 2026

Ancora una volta i padiglioni della Mostra saranno abitati da dinosauri a grandezza reale che quasi sembreranno veri agli occhi dei visitatori, letteralmente immersi nell’atmosfera dell’era giurassica. Il mondo dei dinosauri accoglierà grandi e piccini per catapultarli nell’antico ed affascinante mondo dei dominatori del passato.

Bellissimi esemplari di animali preistorici prenderanno letteralmente vita, tra movimenti e suoni realistici. Tutti i dinosauri presenti, infatti, si muovono e respirano, quasi dando l’impressione di essere realmente vivi e regalando un viaggio mozzafiato nel passato alla scoperta dei giganti della terra, ormai estinti.

Nelle stesse date partirà anche la mostra Super Heroes, con i supereroi più amati dai bambini a grandezza reale. Per la prima volta, dunque, si terranno insieme la mega esposizione dedicata ai dinosauri e quella incentrata sul mondo fantastico, regalando un’esperienza unica ai visitatori.

L’evento si terrà presso il Laghetto di Fasilides tutti i giovedì, venerdì, sabato, domenica e festivi, dalle ore 10:00 alle 21:00. I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma TicketOne ad un costo di 13 euro. La formula ridotta per i bambini dai 2 agli 11 anni ha un costo di 11 euro.

“Preparati a vivere un’avventura straordinaria!Dinosauri in grandezza naturale che si muovono, respirano e prendono vita. Un’esperienza unica per tutta la famiglia da non perdere” – si legge nella nota diffusa dagli organizzatori.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Dinosaurs Experience e Super Heroes, villaggio dei dinosauri e dei supereroi;

Dove: Laghetto di Fasilides, Mostra d’Oltremare, Fuorigrotta, Napoli;

Quando: dal 22 maggio al 12 luglio 2026, dal giovedì alla domenica dalle 10:00 alle 21:00;

Biglietti disponibili online sulla piattaforma TicketOne.