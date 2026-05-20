A Napoli apre il Villaggio Salute e Sport: 3 giorni di tennis, visite specialistiche e ospiti

Dal 22 al 24 maggio 2026, al Tennis Club Napoli e sul Lungomare Caracciolo prende vita la seconda tappa del Tour 2026 di Tennis & Friends – Salute e Sport.

Napoli Tennis & Friends: il programma e le visite specialistiche

La manifestazione è realizzata con la Federazione Italiana Tennis e Padel dedicata allo sport, alla prevenzione e ai corretti stili di vita, e rientra nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

Il programma parte venerdì 22 maggio 2026 con un’intera giornata dedicata alle scuole: i ragazzi potranno vivere la magia del villaggio dello sport partecipando ad attività ludiche e formative sul tema della salute e dello sport. Sempre venerdì, per consentire anche ai bambini e ragazzi ricoverati che non potranno prendere parte all’evento, Tennis&Friends porterà i tecnici della FITP e gli ambassador nel reparto di Oncologia pediatrica dell’Ospedale Santobono.

Sabato 23 maggio alle ore 10 il Villaggio Salute&Sport al Lungomare Caracciolo apre le porte al pubblico, fino alle ore 18 di sabato e domenica, offrendo oltre 30 visite specialistiche. Tra queste: auxoendocrinologia; cardiologia e nefrologia; cervice uterina; diabetologia. Presenti nel villaggio diverse eccellenze del mondo sanitario campano come: Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale, Ospedale Santobono, A.O. Universitaria Luigi Vanvitelli.

Non solo salute: gli ospiti e l’intrattenimento

Il villaggio non si limita alla prevenzione ma si estende allo sport con 20 le Federazioni presenti nel Villaggio dello Sport: tra cui Federazione Italiana Tennis e Padel; Federazione Ciclistica Italiana; Federazione Italiana Badminton e Fiamme Azzurre.

Accanto alla prevenzione, ampio spazio sarà dedicato allo sport e all’intrattenimento, anche grazie alla presenza degli ambassador, alcuni dei quali si contenderanno il trofeo “Una volée per la salute”. Tra questi Maurizio Aiello, Al Bano, Paolo Belli, Vittorio Brumotti, Miriam Candurro, Max Giusti, Max Gazzé, Peppe Iodice, Marco Maddaloni, Neri Marcorè, Veronica Maya, Maria Mazza, Myrta Merlino, Gino Rivieccio, Silvia Salemi, Sebastiano Somma, Cartisia Somma, Marco Tardelli.

Nomi, questi, che si aggiungono agli altri volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, del cinema, della musica, che ogni anno prestano il loro volto in nome della prevenzione e dei corretti stili di vita, come Mara Venier, Luca Barbarossa, Fiorello, Paolo Bonolis, Eleonora Daniele, Sonia Bruganelli, Vira Carbone, Maria Grazia Cucinotta, Nunzia De Girolamo, Dolcenera, Edoardo Leo, Francesca Fagnani, Tathiana Garbin, Simona Izzo, Lillo e Greg, Daniele Liotti, Tiziano Lucarelli, Teo Mammucari, Gigi Marzullo, Michele Mirabella, Diego Nargiso, Massimiliano Ossini, Barbara Palombelli, Stefano Pantano, Pier Luigi Pardo, Fabrizio Peloni, Barbara Salvucci, Ricky Tognazzi, Filippo Volandri, Luca Zingaretti e tanti altri.