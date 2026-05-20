Spettacolo nel Golfo di Napoli, c’è la balenottera: tra gli esemplari più grandi al mondo

Spettacolare avvistamento nel Golfo di Napoli: è stata avvistata una balenottera tra Punta Campanella e Capri. Il video, del Barracuda Diving, è stato diffuso sui canali social dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella.

Spettacolo nel Golfo di Napoli: la balenottera verso Capri

“Balenottera comune tra Punta Campanella e Capri. L’avvistamento e il video, con uno sfondo davvero spettacolare, è del Barracuda Diving. Le balenottere comuni e altri grandi cetacei, come i capodogli, attraversano spesso questo tratto di mare. La zona, insieme a parte del Golfo di Napoli fin oltre Ischia, qualche anno fa è stata inserita tra le Important Marine Mammals Areas ( aree di importanza per mammiferi marini) dall’Iucn ( Unione Internazionale per la Conservazione della Natura)” – si legge nella nota dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella.

“L’Amp Punta Campanella invita tutti i diportisti a rispettare i limiti di velocità, a seguire il regolamento del Parco e a prestare la massima attenzione durante la navigazione nell’area protetta, per garantire la tutela della biodiversità, dell’ambiente e la sicurezza in mare”.

La balenottera comune è il secondo animale del pianeta per dimensioni, dopo la balenottera azzurra. Può raggiungere e superare i 24 metri, anche se la lunghezza media è molto inferiore. Gli animali dell’emisfero boreale sono normalmente di 2-3,5 metri più corti di quelli dell’emisfero australe e alcuni autori ritengono che si tratti di sottospecie distinte.

Un elemento essenziale per riconoscere la balenottera comune a distanza ravvicinata è la pigmentazione asimmetrica della testa: sul lato destro, il labbro inferiore, la cavità orale e alcuni dei fanoni sono bianchi, mentre il lato sinistro è grigio uniforme. Quando nuota proprio sotto la superficie è spesso chiaramente visibile il labbro bianco, che può tuttavia essere confuso con la pinna pettorale bianca di una megattera.