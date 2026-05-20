Meraviglia a Torre del Greco: apre la mostra sulle bellezze vesuviane a Palazzo Vallelonga

Torre Del Greco inaugura giovedì 28 maggio 2026 presso lo storico Palazzo Vallelonga la mostra Tracce Vesuviane dell’artista Lello Esposito.

Pulcinella e il Vesuvio: l’arte di Lello Esposito

Le opere di Lello Esposito intrecciano tradizione e sperimentazione col fine di rappresentare e valorizzare la cultura partenopea. Pulcinella e San Gennaro sono solo alcune delle figure che l’artista raffigura tra scultura e pittura.

La selezione delle opere dell’artista promette di mettere in risalto il rapporto tra le terre del Vesuvio e l’artista stesso. Il viaggio attraverso pittura, scultura e installazioni parte dal cuore del suo atelier Palazzo Sansevero, nel cuore antico di Napoli.

“Tracce Vesuviane è il racconto del mio legame con questa terra e delle opere che essa mi ha ispirato. I comuni vesuviani, piccoli nelle dimensioni ma straordinari per forza espressiva, storia e tradizione popolare, rappresentano un’estensione naturale di Napoli, parte di un unico tessuto culturale e umano”, – afferma Lello Esposito.

Torre Del Greco Tracce Vesuviane: quando visitarla

A partire dal 29 maggio e fino al 9 luglio 2026 la mostra è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, e la domenica dalle 16 alle 20 presso Palazzo Vallelonga (storica sede della banca a Torre del Greco). Alla serata inaugurale interverranno l’artista Lello Esposito, il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, il presidente della BCP Domenico Borriello e l’amministratore delegato Mario Crosta.

“Abbiamo voluto promuovere questa mostra perché l’opera di Lello Esposito custodisce e restituisce il senso più autentico del nostro territorio. La Banca di Credito Popolare è da sempre profondamente legata alle comunità vesuviane e considera la cultura uno strumento fondamentale di crescita, identità e coesione sociale, parte integrante della missione popolare del nostro istituto”– dichiara il Presidente della BCP, Domenico Borriello.