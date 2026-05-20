Giornata Mondiale del Gioco a Napoli: l’evento gratis per tutti alla Mostra d’Oltremare

In occasione della Giornata mondiale del gioco il 30 maggio 2026, la città di Napoli ospita un evento gratuito per tutti che si terrà presso la Mostra D’Oltremare.

Giornata del gioco a Napoli: evento gratis alla Mostra d’Oltremare

L’appuntamento è per sabato 30 maggio 2026, dalle ore 10:30 alle 19:00, presso la Mostra d’Oltremare (ingresso da Viale Kennedy) per una giornata di festa e gioco gratuita. L’iniziativa è promossa dal Comune di Napoli – Assessorato alle Politiche Sociali, Giovanili e al Lavoro – e realizzata con il contributo operativo della Ludoteca Cittadina e curata dalla Cooperativa Sociale Progetto Uomo, col fine di rendere la città più inclusiva, volta ad accogliere differenze di età, provenienza, abilità e condizione sociale.

Una città più viva quando riconosce il gioco come esperienza capace di generare fiducia, responsabilità e comunità. L’obiettivo è promuovere il diritto al gioco non solo come un’attività di divertimento nel tempo libero ma come attività di crescita, formazione, inclusione e socialità.

La giornata di sabato, che quest’anno celebra anche i 10 anni del progetto Una Città per Giocare, sarà scandita da attività per bambini, adolescenti e famiglie.

Mostra D’Oltremare: i prossimi eventi, pizza e dinosauri

La Mostra D’oltremare si conferma luogo centrale dei grandi eventi a Napoli. Conclusa da poco la 29esima edizione del Comicon, si prepara ad ospitare altri grandi eventi: