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Spettacolo nel mare di Torre del Greco con il Campionato di Vela: la regata aperta a tutti

Mag 20, 2026 - Enza Gallo

Vela a Torre Del Greco - 2025

La vela torna a Torre Del Greco : la città è pronta ospitare la regata di domenica 24 maggio, che darà il via alla tappa corallina dell’edizione 2026 di “Sulle rotte dei Borbone-regata della legalità”.

Torre Del Greco: oltre 50 imbarcazioni

La giornata del 24 maggio 2026 segna l’ottava e ultima tappa della 19esima edizione del campionato primaverile Vele di Levante: un circuito di regate che coinvolge i principali circoli nautici a levante del Golfo di Napoli.

La regata è aperta a tutti, infatti, per la tappa di Torre Del Greco la città è pronta ad accogliere oltre 50 imbarcazioni divise tra quelle che partecipano al campionato (classi Orc, Sportboat e Meteor) e quelle appartenenti ad appassionati.

“Ancora una volta – afferma il presidente del sodalizio torrese, Gianluigi Ascionela vela mette in evidenza le abilità organizzative e promozionali del nostro circolo. Siamo contenti che in tanti hanno dato la loro disponibilità ad affiancarci nell’organizzazione e nella promozione della gara, convinti che sarà ancora una volta una giornata di festa per lo sport e per il mare”.

Trofei e premi: la cerimonia a Villa Campolieto

Previsti per l’occasione premi e trofei che saranno assegnati il 9 giugno 2026 alle ore 19 negli spazi di Villa Campolieto. Durante la cerimonia è in programma la consegna del trofeo velico Città di Torre del Greco svoltosi lo scorso febbraio.

La gara di domenica assegna anche il trofeo intitolato a Christiana Navone, giovane dottoressa scomparsa prematuramente lo scorso anno e i cui familiari hanno voluto in questo modo ricordare la sua grande passione per la vela. I genitori di Christiana hanno anche donato una imbarcazione, una Ilca 4 del cantiere Devoti, al Circolo Nautico Torre del Greco, natante che sarà varato nelle prossime settimane con una cerimonia ufficiale.

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regatavela
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