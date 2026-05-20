Una Notte a Napoli, il magico show di Gigi D’Alessio in TV: quando vederlo e ospiti

Sabato 30 maggio 2026, in prima serata su Canale 5, andrà in onda Gigi, una notte a Napoli, il concerto del celebre cantautore napoletano direttamente dallo stadio Diego Armando Maradona che vedrà la partecipazione di numerosi ospiti.

Su Canale 5 il concerto di Gigi D’Alessio: data e ospiti

Il concerto-evento si è tenuto lo scorso giugno presso lo stadio partenopeo e, sulla scia delle serate in Piazza del Plebiscito, ha ottenuto grande successo. D’Alessio ha dato voce ai suoi brani più celebri, invitando sul palco diversi amici e colleghi, accolti calorosamente dal pubblico.

Nello show in programma su Canale 5, diversi saranno i cantanti che affiancheranno il protagonista. Tra questi: Elodie, Clementino, Geolier, Alessandra Amoroso e LDA. Una magica serata che porterà ancora una volta in televisione le eccellenze della città partenopea, rendendo Napoli di nuovo protagonista indiscussa.

Intanto il cantante ha già annunciato le date estive del suo tour che quest’anno si terrà presso la Reggia di Caserta. Gigi si esibirà nella suggestiva cornice della storica residenza nelle seguenti date: 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21 giugno. Si è conclusa, nel frattempo, la sua esperienza al fianco di Maria De Filippi, come giudice dell’edizione 2026 del talent Amici.